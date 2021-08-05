字节跳动旗下大力教育裁员：保留部分业务但在做调整

综合消息显示，字节跳动旗下“大力教育”已于近日开始裁员。据一张网传的截图显示，“大力教育”管理团队发布公告，“今天的离别是为了更好的未来”。

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据消息人士向路透社透露，裁员补偿标准为N+2，即工作年限加二后乘以月工资；同时亦有部分员工转岗，部分业务将做调整，发力AI课和教育硬件。目前尚难确定裁员规模有多大。据“第一财经”报导，字节跳动教育板块确实发生大规模裁员，但并非全部裁掉，主要涉及清北网校和瓜瓜龙部分员工，大致比例约九成。

一位接近字节跳动教育部门的人士透露称，被裁员工主要担任审核、教研、教师、销售等岗位，给予N+2补偿，留下了总部管理层以及产品设计部门员工，此次裁员之后，字节教育部门将调整方向，继续教育业务，清北网校与瓜瓜龙业务目前暂不会直接关停，将调整方向布局其他创新业务。

据悉，字节跳动旗下教育板块起名“大力教育”，与字节跳动创始人张一鸣“大力出奇迹”的口头禅颇具渊源；旗下拥有清北网校、瓜瓜龙等业内较为知名的品牌，并提供“大力神灯”等硬件设备。教育板块业务曾是字节跳动重点发展的新业务，员工上万名。

此前，中国监管部门7月下旬发布新规，要求学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作，各地不再审批新的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。受此影响，新东方、好未来等教培巨头股价连续多日崩跌。