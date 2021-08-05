孟晚舟案进入最后庭审 胜算有几？

49岁的孟晚舟是这家电信巨头创始人任正非的女儿，曾于2018年12月1日在温哥华机场被逮捕，华盛顿方面希望以银行欺诈罪审判她。昨天上午，孟晚舟离开她在温哥华的家（她在那里接受缓刑），前往不列颠哥伦比亚省最高法院，那里的听证会将在未来几周举行，她显得面带微笑。孟晚舟与她的律师团希望打破引渡判决危险，但能有多少胜算引关注。

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据法新社发自蒙特利尔报道称，对中国巨头华为公司首席财务官的最新引渡听证会周三在温哥华举行，在她应美国要求在加拿大本土被捕近三年之后再次出庭。

孟女士的辩护人再次争辩说，美国对他们的客户提起了 "滥用 "诉讼。律师指控，"这个案子是基于错误的信息，并选择省略某些事实。” 华为加拿大公司事务副总裁Alykhan Velshi周二对法新社说，"逮捕孟女士是侵犯人权的一个典型例子，"他称此案是 "政治起诉"。

据Alykhan Velshi称，“孟晚舟是我们的首席财务官，这让她很忙。但她也非常专注于这个案子。她阅读了所有法庭文件，她每天都去法庭。” 他补充说："孟晚舟是一个非常坚强的人。”

据华为加拿大公司说， "孟女士的律师将辩称，美国未能提出可信的起诉案件来支持引渡她。"

据中国巨头华为在周三的一份声明中说："由此可见，孟女士的监禁应该被拒绝，她应该被允许返回她的国家。”

据加拿大检方说，到目前为止，辩方提出的证据不属于加拿大法院的管辖范围。

听证会将于8月20日结束，但预计在几个月内不会有决定。而如果有上诉的话，这个过程可能还需要几年时间。

法新社说，华为高管孟晚舟被捕几天后，两名被指控从事间谍活动的加拿大人在中国被捕，并在春季受审。这在北京和渥太华之间引起了严重的外交危机。

据明德新闻报道称，中国华为公司财务总监孟晚舟的引渡案将举行最后一轮听证会。这意味着这场漫长的法律战将进入关键阶段。外界认为，孟晚舟将在这一阶段中面临严峻的考验。有加拿大律师表示，孟晚舟胜诉的机会极低。

据路透社消息表示，在周三的庭审中，孟晚舟的律师将围绕所谓的“第三分支论证”进行辩护，主张美国提供的案件记录（ROC）“明显不可靠”，其律师团试图说服温哥华的法官，美国要求将孟从加拿大引渡的请求存在缺陷，所以孟晚舟应该被释放。

不过，彭博社在相关报道中指出，按照历史数据来看，孟晚舟团队寻求获胜的做法将是非常艰难的。消息援引加拿大引渡案件律师加里博廷（Gary Botting）的观点称，孟晚舟获胜的情况将是“极为罕见的”。这位律师还说，如果孟晚舟输掉案件，美国将有权追究被告、涉嫌犯罪的地点和受害者均在美国之外的案件。

这一案件的最终判决可能会在听证会结束后的晚些时候宣布。如果孟晚舟败诉，那么引渡请求将提交给加拿大政府做出决定， 然后孟的律师团队可能会继续提出上诉，而这意味着此案可能会再拖延五年或更长时间。

加拿大司法部8月3日发表声明称，“在法官宣布对孟女士进行引渡前，司法部长不会做出任何与引渡程序有关的决定。根据加拿大法律，孟女士已经并将继续在不列颠哥伦比亚省最高法院获得公平的程序。”