布小林卸任内蒙自治区主席 罕有的祖孙三代执政告终

据中国官方媒体内蒙古日报消息说，内蒙古自治区人大常委会议今天决定接受布小林“辞去内蒙古自治区主席职务的请求”，并任命王莉霞为代主席兼副主席。而据中国媒体说，王莉霞日前已接任中共内蒙古自治区党委副书记兼自治区政府组书记，并于2日以这一身份主持会议。观察指布小林，乌兰夫、布赫、布小林祖孙三代执掌内蒙的时代宣告结束。

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据中央社今天报道说，布小林卸任内蒙古自治区主席，祖孙三代执政告终。消息称，传闻已久的内蒙古自治区主席更动今天尘埃落定，由前中共呼和浩特市委书记王莉霞担任代主席，接替前任主席布小林，乌兰夫、布赫、布小林祖孙三代执掌内蒙的时代，也告结束。

布小林现年63岁，北京大学法律系毕业，是中共蒙古族元老、已故中国国家副主席乌兰夫的孙女，也是中共培养的少数民族干部之一，一直在内蒙古工作。2016 年3月担任内蒙古自治区代主席，同年6月就任主席至今。

据该报道，中共于建政前的1947年5月成立“内蒙古自治政府”，成为内蒙古自治区前身，由乌兰夫担任首届主席，直到1967年才因文革爆发下台；1983到1993年间，乌兰夫的长子布赫担任内蒙古自治区主席，而乌兰夫正于1983至1988年担任中国国家副主席。

因此，布赫的女儿布小林2016年接任内蒙古自治区主席时，即创下中共政坛一门三代都担任同一个省级领导人的纪录，足证乌兰夫家族在内蒙的显赫。

但布小林当政期间，内蒙古在2020年8月爆发语文教材争议，起因于内蒙古教育厅下令将自治区自定的蒙语教材，改为中国中央订定的汉语教材，引发大规模抗议事件，曾引起海外关注，对内蒙古的民族关系投下阴影。

据中央社，此后，今年3月中国全国“两会”期间，中共总书记习近平出席全国人大内蒙古代表团会议时，公开表示内蒙古有个很重要的反腐领域就是煤炭，还说“当共产党的官，当人民的公仆，拿着国家资源去搞行贿受贿、去搞权钱交易，这个帐总是要算的”，随即引起外界揣测，在内蒙家族势力庞大的布小林即成为焦点之一。在此之前的今年1月26日，布小林在内蒙古“两会”中的人大会议开幕式作政府工作报告时，突然在台上晕倒，当时内蒙古卫视正进行现场连线，拍下了这一幕，也曾引起布小林是否健康不佳的传闻。