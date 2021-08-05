拜登下令对新冠病毒限期溯源 中共党报连刊文章批美政治病毒不得人心

美国总统拜登要求90天内查清COVID-19病毒起源的期限已近，中国的反击力道逐渐加强。人民日报今天起将发表系列文章，反批美方的动作是不得人心的“政治操弄”、“政治病毒”。

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据中央社报道称，拜登90天病毒溯源期限将届，中国升高宣传反击。根据官媒央视新闻联播说，人民日报5日将以“政治操弄注定不得人心—全球抗疫必须肃清‘政治病毒’”为题，发表评论员文章中的第1篇系列文章。

在此之前，美国主张对中国进行2019冠状病毒疾病（COVID-19）溯源调查，中共官媒曾间歇发表过多篇文章反击。但随着拜登（Joe Biden）5月下旬下令90天内查清病毒来源的时间越来越近，中国从媒体到官方的反击宣传力道逐渐加强。如今上升到前一日即预告人民日报发表系列评论的层级，足见中方对此颇为在意。

7月28日，中国驻联合国代表团临时代办戴兵在联大听取专家通报疫情的会议上声称，美国背离科学和事实，对溯源问题大搞政治化和污名化，目的是为了转移自身抗疫不力的责任；“中方并正告美国，政治操弄战胜不了疫情，也不得人心，注定失败。”

据消息，人民日报5日将发表的文章则宣称，有美国众议员公布了病毒溯源报告更新版，内容老调重弹，继续“兜售中国实验室泄漏论的弥天大谎，却没有任何证据支撑，没有丝毫可信度与科学性可言”。文章声称，这种“毫无道德底线的卑劣行径”再次表明，为了政治私利不断污蔑抹黑中国，美国政客已经陷入了走火入魔的境地。据这篇文章又说，美国2003年以一瓶洗衣粉作为证据，指责伊拉克拥有大规模杀伤性武器。倘若美国今天还要故伎重施，不仅是“对科学的公然侮辱，更是对中国的严重误判，对世界的巨大挑衅”。中方正告美国政客，在事实科学正义面前，政治操弄注定不得人心。