拜登首卖台湾先进武器 北京呛说反制

美国政府决定向台湾出售7.5亿美元的“M109A6自走炮”，军售可望在一个月后正式生效。中国外交部今天表示，中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉，敦促美方停止售台武器和美台军事联系，立即撤销有关对台军售计划。中国官方没有提及反制细节。

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据路透社今天报道说，美国务院批准对台军售，中国称将据形势发展“采取必要反制措施”。

消息说，美国国务院批准对台军售，中国外交部周四表示，中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉，敦促美方停止售台武器和美台军事联系，立即撤销有关对台军售计划。

中国外交部网站发布发言人答记者问，称“中方将根据形势发展坚决采取正当、必要反制措施”。中国外交部发言人强调，美国向台湾出售武器，干涉中国内政，损害中国主权和安全利益，向“台独”分裂势力发出错误信号，严重损害中美关系和台海和平稳定。

据该发言人称，“中方敦促美方重信守诺，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，立即撤销有关对台军售计划，以免进一步损害中美关系和台海和平稳定。”

路透社说，台湾国防部周四表示，美国政府于美东时间4日就7.5亿美元的“M109A6自走炮”对台军售案，进行知会国会程序，可望在一个月后正式生效。此为拜登政府首度宣布对台军售。