波音737 MAX欲回中国市场 先试飞

波音(Boeing)BA.N一架737 Max喷气机周三启程前往中国进行飞行测试，这是波音在两起致命坠机事故后试图争取在中国市场获得批准的部分努力。据路透社说，在737 MAX因2019年3月的第二次坠机事件导致被停飞之前，波音向中国买家出售的飞机数量占其每年制造总数的四分之一。多年来，中美之间逐渐升温的地缘政治紧张局势，造成了不确定性。

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据路透社报道称，一架波音737 MAX启程前往中国进行关键试飞。该报道引述航班追踪网站FlightRadar24显示，一架737 MAX 7测试飞机于当地时间上午8点17分(1517 GMT)从西雅图附近的波音机场起飞，前往檀香山的John Rodgers Field机场，这是其飞越太平洋行程的第一站。

报道引述知情人士之一表示，波音和中国监管机构已经安排在未来几天进行重新认证飞行和测试，不过确切时间和过程耗时多久可能会根据一些因素而改变。

波音737 MAX机型在中国仍处于停飞状态，中美贸易紧张关系已导致销售中断多年，不过首席执行官Dave Calhoun上周表示，他仍预计737 MAX将在年底前获得批准。

在737 MAX因2019年3月的第二次坠机事件导致被停飞之前，波音向中国买家出售的飞机数量占其每年制造总数的四分之一。多年来，中美之间逐渐升温的地缘政治紧张局势，造成了不确定性。

据路透社说，行业人士也提醒表示，中国疫情恶化有可能导致已经规划的测试推迟。