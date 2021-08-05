美售台自走炮「一车可打出一个炮兵连效果」台高度欢迎

台湾外交部今天表示，美方将对台出售M109A6自走炮，这是拜登政府今年一月上任以来，首度宣布对台军售，充分展现美国政府一贯对台湾防卫能力的高度重视，并延续近年来对台军售常态化的政策。

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台湾外交部指出，已经正式接到美国政府通知，美方将卖给台湾M109A6自走炮共40门，总价值约7亿5千万美元。外交部高度欢迎，并感谢美国政府持续履行台湾关系法及六项保证对台湾的安全承诺。

台湾外交部也说，美方对台出售这款自走炮，有助台湾实时获取防卫所需装备，有效提升吓阻能力。

外交部指出，面对中国持续的军事扩张和挑衅行为，台湾政府将坚定不移地提升国防安全，以捍卫国民生命财产及自由民主的生活方式，并透过台美的紧密合作，维护台海安全，为印太区域长远的和平、稳定与繁荣作出贡献。

台湾国防部今天也公开表示，美国政府在美东时间本月4日就「M109A6自走炮」对台军售案，进行知会国会程序，可望在一个月后正式生效。

台湾国防部指出，这款自走炮，有助于提升地面部队快速应变及火力支持能力，建立台湾可以依赖的防卫战力，国防部对美方军售决定，表达诚挚感谢。

今年四月就传出拜登政府将首次对台军售，项目为M109A6自走炮，当时台湾国防部长邱国正曾表示，这项军购案已推动很久，但还没有接到美方正式通知。

台湾陆军炮兵部队现役火炮主力当中的M109A5，是1996年台海危机时向美国采购的，1998年拨交台湾，目前已经服役21年。

美国这次同意卖给台湾的M109A6自走炮，是美国炮兵部队的主力火炮，重约27.5吨，主要武装是一门155公厘/39倍径榴炮，最大射程可达3万公尺，完成射击准备到第一发炮弹发射约60秒，连续射击的最大射速，一分钟可达到八发，台湾军方形容「一辆车能打出一个炮兵连的效果」，是非常先进的炮兵火力系统。