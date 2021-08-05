美国参议员在罕见的公开听证会上强调来自中国的国家安全威胁

据The Hill报道，美国参议院情报委员会8月4日下午举行了罕见的公开听证会，强调中国对美国国家安全构成的威胁越来越大，一位参议员将这种情况描述为 "恐怖秀"。据官员们说，这些威胁包括中国的反间谍活动，如对美国公司和重要组织的网络攻击，恶性影响和窃取数十亿美元的美国知识产权。参议员卢比奥指控说，"今天，中国共产党对美国人可以说什么，可以听什么，可以读什么，可以看什么的控制，要比美国历史上任何外国政府都要多。"据消息说，参议院情报委员会要求周三作证的几位证人由于担心公开发言会受到影响而拒绝出席。

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据美国国会山庄媒体The Hill署名MAGGY MILLERTY报道，参议院情报委员会主席Mark Warner（D-Va.）周三在委员会关于中国威胁的听证会上作证说，美国"情报委员会......通常不举行公开听证会，但副主席[Marco] Rubio [R-Fla.]和我认为这些个故事需要向美国公众公布。"

据卢比奥也极力强调，有必要在中国破坏美国的努力上与之对抗，特别是在技术问题上。据卢比奥称，"这个委员会的成员定期审查一些最敏感的情报，包括情报和来自这些情报的报告，这是拜登政府可以利用的，"卢比奥作证说，"所以我认为，当你看到在与中国有关的一个又一个问题上......你看到的是这个委员会的成员处于领先地位，这应该发出一个强有力的信息。"他指出，"这个委员会的成员，由于他们所扮演的角色，对这场在21世纪上演的恐怖秀有非常独特的洞察力，"卢比奥强调说，"中国的长臂不是什么未来才有的威胁，它已经在这里了。"

据该报道称，这次听证会是在美国和中国之间的紧张关系近年来在多个方面加剧的情况下举行的。

特朗普政府采取措施限制中国公司在美国开展业务，例如将电信集团华为和中兴通讯列入商务部的黑名单，并重新谈判贸易协议。前政府去年还关闭了中国驻休斯顿领事馆，理由是需要保护美国的知识产权。

中国在网络空间变得越来越活跃，拜登政府和几个盟国上个月正式指责中国政府在今年早些时候利用微软Exchange服务器应用程序的漏洞，渗透到潜在的成千上万家公司。

美国和中国之间的其他争论领域包括对中国政府处理香港问题和对待维吾尔族穆斯林群体的关切。

联邦调查局局长克里斯托弗-雷在4月向参议院情报委员会作证时说，联邦调查局 "每10小时就会对中国展开一次新的调查"，而且该机构正在调查2000多起与中国有关的案件。

美国国家反间谍和安全中心（NCSC）前主任、埃瓦尼纳集团的创始人和现任首席执行官威廉-埃瓦尼纳星期三作证说，仅在2020年，中共就窃取了3000亿至6000亿美元的美国知识产权和商业秘密。据埃瓦尼称，"这意味着对于一个美国四口之家来说，税后是4000至6000美元，"埃瓦尼纳告诉委员会，"今天的话题......是一个存在的威胁，它是我们国家有史以来面临的最复杂、最有害、最具侵略性和战略性的威胁。"

据参议院情报委员会领导人指出，由于美国公司希望能够进入中国市场，以及由于中共倾向于向在美国的中国学生和研究人员施压以窃取数据和研究，中共已经能够影响美国公司和政策。

"今天，中国已经在进行人类历史上最大的从一个国家到另一个国家的非法财富转移，"卢比奥说。"今天，中国共产党对美国人可以说什么，我们可以听到什么，我们可以读什么，我们可以看什么的控制，要比我们历史上任何外国政府都要多。"

据该报道引述华纳指出，委员会要求周三作证的几位证人由于担心公开发言会受到影响而拒绝出席。

华纳、卢比奥和其他委员会成员强烈强调，他们对中国行动的担忧在于政府，而不是中国人民或美国华人，并敦促必须采取行动，对抗中国政府的行为。 据华纳强调，"很明显，我认为我们的国家正面临一个新的斯普特尼克时刻，我们必须采取措施保持竞争力，特别是在技术方面，并找到更好的方法来加强我们对中共无数情报、技术收购和外国影响行动的防御。"