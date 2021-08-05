香港国际7人榄球赛取消 料明年4月可如期举行

因应武汉肺炎疫情而推迟至11月上旬举行的香港国际7人榄球赛，最终决定取消。香港榄球总会解释，全球对Delta变种病毒的担忧不断增加，以及持续的全球旅游限制和封城措施令来港参赛的队伍面对更多困难和变量，再加上距离开赛只剩下91日，使举办赛事变成「不可能的任务」。这是该赛事继去年首次因疫情取消后，再次被叫停。

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被形容为奖金是国际榄球赛之冠的香港国际七人榄球赛，原订4月举行，但今年因为武肺疫情关系，早前已宣布延至11月5日至7日开赛，经香港榄总和国际榄球理事会决定取消。榄总行政总裁麦伟彬（Robbie McRobbie）表示，取消赛事的决定是痛苦的，但并无太多挣扎，尤其是随着疫苗接种率上升，相信明年4月的国际七人榄球赛能够「如愿上演」。2022年的榄球赛现定于4月1日至3日在港举行。

香港自1976年起举办国际七人榄球赛，是香港最重要的国际赛事之一，每年于3月下旬或4月初的星期五起一连三日在香港大球场举行，吸引世界各地榄球队来港参赛，不少球迷更会专程来港观赛，以2013年为例，观赛者有44%来自海外，以每人平均消费约二万港元计算，赛事期间可为香港带来3至4亿港元的收入。