台湾决定不参加明年的香港同志运动会

法新社援引一名地方负责人的话报道，台湾已经做出决定，明年不派代表团参加2022年11月11日至19日在香港举行的同志运动会，因为台湾担心其运动员和教练员在挥动台湾旗帜或者是提及台湾的名字时会遭逮捕。

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台湾同志运动发展协会（TGSMA）遗憾的表示说，这样，亚洲唯一一个将同性婚姻合法化的地方台湾将不会参加第11届同志运动会。同志运动会是于1982年发起的，明年在香港举办的这届是第一次在亚洲举办，在中国的自治领土香港举办。

报道指出，这一决定是因为台湾运动员在东京奥运会上的成功重新引发了台湾参加国际体育赛事的辩论，可台湾的主权仍受中国的质疑。

台湾同志运动发展协会的理事长杨智群说：“我们决定不派出国家代表队，因为我们预料，无法以台湾的队名参赛，同时也无法确保我们运动员的安全。”

杨智群还表示，他的协会是同志运动会联合会的成员，愿意帮助任何希望以个人身份参赛的台湾运动员，但并“不鼓励”这么做，因为他表示，香港的安全法可以凭任何藉口逮捕人，选手的个人安全无法保障。”

法新社指出，在东京奥运会上，台湾运动员打着“中华台北”的旗帜参赛。