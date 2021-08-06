澳洲扩大「避风港」至所有持BNO港人

在美国总统拜登签署备忘录让大部分留美港人提供「临时避风港」之前，澳洲内政部证实，去年为港人而设的「避风港」政策，适用人士由香港特区护照持有人扩大至所有「英国国民(海外)」(简称BNO)护照持有人，即BNO港人的毕业生签证和临时工作签证将延长至五年，期间可申请永久居留。

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报道又引述内政部发言人说，自7月7日起，当局以「最高优先次序」审批香港特区护照和BNO持有人的技术签证申请及其担保申请。

澳洲传媒「SBS中文」5日报道，澳洲内政部证实，「避风港」政策扩大至持BNO港人，去年7月9日或之后持有临时技术签证或毕业生签证的BNO持有人，已获自动延长签证五年至2025年7月8日，签证期限届满前，他们会被提供申请永久居留的途径。

报道又指出，布里斯本留学生组织「香港国际联盟」主席Cassandra估计，他们认识的近二百名香港留学生中，有三至四成会因为新政策而放弃特区护照。过往，有留澳港生因为只有特联护照持有人才可享有避风港政策而不得不继续申领特区护照，现时可有更多选择。

英国1997年将香港交给中国时，给予当时在港居民BNO身分，持有人可免签进入英国半年。当中国去年在香港实施《港区国安法》后，英国已放宽BNO港人移居英国的限制，并可在五年后申请永久居留。Cassandra希望澳洲政府能提供更多渠道，让不能再回香港或有真正需要离开香港的人留在澳洲，包括批出更多难民或庇护签证。