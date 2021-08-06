美参议院通过法案要求政府制定策略协助台湾重获WHA观察员身分

美国参议院院会6日凌晨以「一致同意」（unanimous consent）的方式通过支持台湾参与WHA的法案。法案内容指出，病毒无国界，不应将台湾排除在全球卫生合作之外，美方应制定策略，协助台湾重获世界卫生大会(WHA)观察员身分。

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法案并要求美国国务卿，在台湾尚未取得观察员身分的每届WHA会后，须说明美国在协助台湾的计划上，有做出哪些改变与精进作为。

美国众议院外委会3月25日已经通过内容几乎完全相同的众院版法案。如果今天通过的参院版法案，之后再获得众议院通过，就能递交拜登总统签署后生效。

这项法案是由参议院外委会主席梅南德兹（Bob Menendez）3月中领衔提出，7月28日才刚在参议院外交委员会以口头表决方式无异议通过，今天就顺利在参院院会过关。

法案指出，台湾是全球卫生模范贡献者，从1996年以来挹注超过60亿美元经费。去年在成功抑制COVID-19境内传播后，也大方捐出数百万件个人防护装备与检测试剂给需要的国家。

法案表示，台湾自1997年开始争取加入世界卫生组织（WHO），2009年起在美国与WHO理念相近会员国支持下，加上两岸关系改善，获邀以观察员身分参与世界卫生大会（WHA）。之后由于中共反对，台湾自2017年以来已连续多年未获邀。

法案强调：「病毒无国界，不必要地将台湾排除在全球卫生合作外，只会增加全球传染病所带来的危险。」

两个月前的5月6日，法国参议院也曾一致通过「台湾参与国际组织工作」决议案。除了参议员一面倒地支持外，法国外交部国务员也代表法国政府清楚重申支持台湾参与国际组织的立场。除WHA之外，还包括支持台湾参与国际刑警组织、国际民航组织以及参与联合国气候变化纲要公约。

在法国参议院通过决议案的前一天，七大工业国集团（G7）外长也曾发表声明，支持台湾参加世界卫生组织（WHO）和世界卫生大会（WHA），表示台湾参与对全球合作至关重要。