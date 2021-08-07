丁家喜、许志永据报已被起诉到山东临沂市中院

据维权网8月6日报导，检察机关已向山东省临沂市中级人民法院起诉中国维权人士丁家喜、许志永。警方先前以涉嫌“颠覆国家政权罪”，将两人移送检察院审查起诉。

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报导指，丁家喜律师妻子罗胜春介绍称，“丁家喜、许志永二案进展 2021年8月5日下午4点半，律师们接到电话通知：丁家喜许志永已经被起诉到临沂市中级人民法院！临沂市检察院到底是没有良心发现，也不会听取辩护律师的意见。一切都在预料之中，他们所做的一切就是罔顾事实真相，和公安机关勾结，巩固刑讯逼供得来的所谓证据，把良心公民送进监狱！”

2019年12月中旬，多名中国律师和公民运动人士在福建厦门参加一场饭局，讨论时政和中国未来，分享推动公民社会建设的经验。同年12月26日开始，中国公安陆续在福建、山东、北京、河北、四川、浙江等地抓捕与会者，丁家喜就是其中一人。

参加同场聚会的许志永当时虽展开逃亡，但仍不时透过社群平台发声；去年2月中旬，他在广州被警方带走。

许志永是中国公民运动的活跃人物，曾创办公盟并发起新公民运动，2014年曾以“聚众扰乱公共场所秩序罪”被判刑4年。丁家喜曾于2012年联署要求官员公开财产。今年1月21日，两人的控罪由涉嫌“煽动颠覆国家政权罪”，改为涉嫌“颠覆国家政权罪”。

期间曾多次通过网络为其男友许志永发声的李翘楚3月15日已经被正式批准逮捕。羁押于山东省临沂市人民医院东区，且不准律师会见。