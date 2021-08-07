新浪微博宣布下线“明星势力榜”

新浪微博社区管理官方微博8月6日发布发布公告称，为倡导粉丝理智追星，履行企业主体责任，微博决定下线“明星势力榜”。

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公告称，“明星势力榜”于2014年上线，设立的初衷是为打破当时单纯以粉丝数量、互动量作为评价明星影响力的标准，依托明星微博活跃度、阅读量、社会影响力等，以微博真实数据为依据，客观反映明星综合热度、公益正能量传播力和全站媒体影响力。榜单也是首个引入“正能量”数据维度的明星综合榜单，鼓励明星积极参与社会公益和正能量传播。

公告提及，由于最近一年来部分明星粉丝群体非理性应援、刷榜等问题愈演愈烈，对明星势力榜评分机制形成挑战，榜单不能全面客观地反映明星的社会影响力，也与健康的星粉互动生态产生偏离，微博决定将“明星势力榜”下线，进行多维度改造升级。

公告称，未来，微博将探索全新的融合媒体评价、作品评价的综合评价体系。在微博平台数据基础上，新榜单将引入第三方评分数据，拟从媒体影响力、作品影响力、正能量指数、艺人活跃度、商业价值等维度综合评估明星影响力，打造明星全面影响力榜单。全新的评分机制将遏制粉丝集资、打榜、控评等行为，倡导粉丝理智追星，鼓励明星以作品、公益等内容与粉丝进行良性互动。

中国官媒《人民日报》周五发文称，“互联网不是法外之地，网站平台也不该是道德洼地、法律飞地，网站平台必须强化管理，平台应该坚持价值引领，无论什么时候都不能罔顾法律法规、无视社会效益、推卸社会责任”。文章称，“一段时间里，标榜‘流量至上’，某些德不配位的流量艺人成为一些青少年追捧的偶像，以及粉丝集资打榜、刷量控评、造谣攻击等行为充斥网络。分析这些不良粉丝文化现象的产生，会发现，一些网站平台在其中起着诱导纵容、推波助澜的作用。”

日前，中央网信办、国家广播电视总局等相关主管部门整治不良粉丝文化工作的阶段性成效公布，并指累计清理负面有害信息15万余条，处置违规账号4000余个，关闭问题群组1300余个，解散不良话题814个，拦截下架涉嫌集资引流的小程序39款，专项排查整治网络综艺节目。