逾6000阿里员工建议建立反性侵制度 CEO：须将事件调查清楚

近日，“阿里女员工被上司安排陪酒遭性侵”事件在中国互联网引发轩然大波。据悉，目前济南警方、涉事的阿里巴巴公司、华联超市等均已启动调查。8月8日晚间，“Aliren help Aliren”发布了《6000名阿里人关于807事件的联合倡议》。

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综合消息显示，一则关于“阿里巴巴女员工被侵害”的消息8月7日引爆中国网络舆论。一位任职于阿里淘鲜达业务的女员工发表长文介绍称，自己曾在开拓济南华联超市时，遭遇商户领导猥亵，直属领导默许该行为，并在散场后疑似对自己性侵。据了解，该受害员工自8月2日起向公司反映情况，但在向公司人力资源部门、业务总监乃至同城零售事业群总裁李永和（老鼎）等人反馈无果后，曾无奈在食堂发传单寻求帮助，并将自己的经历公布至网上。

对此，阿里巴巴董事局主席兼CEO张勇8日凌晨在阿里内网发帖，用“震惊、气愤、羞愧”，表达对阿里一员工涉嫌侵犯女同事事件的感受。他在文章里为此事中各级主管的冷漠和没有及时处理道歉。张勇表示，必须调查清楚，给全体阿里员工和全社会一个交代。据悉，阿里巴巴内部已由集团副首席人力官蒋芳牵头成立调查组，对此事和事发后在公司内举报全过程进行全面调查，并承诺将向全体员工公布调查结果。阿里合伙人、市场公关委员会主席王帅就此事在其个人社交平台称，自己也不知道说些什么，痛心疾首是一定的。王帅称，自己存在失职行为，但“阿里不是如此的”。

此外，同样涉事的济南华联超市当天发布声明称，就阿里女员工自述被猥亵事件，涉嫌员工现已停职正在接受警方调查，目前超市已成立专门调查组对事件进行调查。据相关报导指，涉事员工张某回应称，目前他正在派出所接受调查，对于阿里女员工周某的指控他认为不实，“那天吃饭只是普通饭局，我没有做过分动作。”张某称，该阿里女员工是“冤枉他”，她就是“想借着我的机会，去告她领导。我现在就是被当枪使了，被冤枉了，只是正常的酒局吃饭。”此外，济南警方对此事发出通报称，目前正在积极调查取证。警方调查侦办结果，将及时向社会通报。

据报导，阿里巴巴员工已自发建立了一个讨论群，取名为“勇敢牛牛帮助小组”，针对女员工事件发声，目标是通过对事件的持续关注，从而推动事件真相的彻查、为阿里组织生态的改变提供建议，并推动落地。目前参与这一群的阿里员工据悉已超过6000人。他们并以群的名义发表联合倡议说，“事件的真相目前仍在调查中，我们基于对所有当事人(包括王某)的尊重，坚持以真相为前提，相信警方会积极侦办、公司会推动事实查明及行动落地、受害者也会获得合理的解释及补偿。”

这封倡议信写道，“站在员工立场，我们坚定支持**同学维护自己的合法权益，我们想对她说: 25万阿里人与正义站在一起。希望公司和有关部门给出一个公平正义的答案。”该倡议希望阿里方面正视当事人在内网提到的两点诉求，即开除嫌疑犯，永不录用；给予当事人带薪长假，给予足够的心理恢复及支持。倡议亦指，希望公开调查组成员、运作机制，并及时披露信息，严查事件过程，给当事人和员工一个交代，令涉事高管正面回应质疑，并作出详细解释。