东京奥运会落幕 北京冬奥会更入聚焦？

法新社今天发自北京的报道称，东京奥运会结束，更使六个月之后就要举办的北京冬奥会跃入聚焦，如果说北京冬奥会的场地建设已经完备，但是一些棘手事情却并没有结束，包括新冠肺炎病毒疫情威胁等。

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法新社的报道称，六个月后北京冬奥会即将到来：2022年2月4日至20日。如果说场地准备好了，在新冠肺炎病毒大流行下，许多不确定因素却笼罩在其组织筹备上。

已经主办过2008年奥运会的中国首都，将成为第一个同时举办夏季和冬季奥运会的城市。

冬奥会的赛事将在三个不同的地区进行：北京市将举办室内运动包括花样滑冰、速度滑冰、短道速滑、冰球、冰壶等以及开幕式。这些奥运设施大多与2008年相同，但为冬季运动而改造。

高山滑雪、雪橇和雪橇将在首都的山区郊区举行。最后，位于邻近河北省的张家口赛区将举办其他赛事（越野滑雪、跳台滑雪、两项全能、单板滑雪和自由式滑雪）。

该报道称，所有比赛场地的建设在几个月前就已完成，但在这个运转良好的冬奥筹备中仍有担忧，那就是新冠病毒。自2020年春季以来，中国基本上控制了新冠肺炎病毒流行病，尽管最近几天每天都有几十个新确诊病例记录，这是一个不寻常的高数字。

就如何管理成千上万的运动员、教练员和记者的到来，他们可能是新冠肺炎病毒的潜在传播者，这是个头痛问题，但北京组织委员会暂时保持沉默。

据美国迈阿密大学体育管理教授李波说："东京的战略相当有效，北京应该会实施类似的东西。” 在东京，运动员们被限制在奥运村内，必须每天接受新冠肺炎病毒检测。据驻北京的体育分析师和中国体育内幕网站的创始人马克-德雷尔说，"除了这个罩封，真的没有其他选择。"

但不同的是，中国因为担心运动员向民众传播病毒有任何哪怕是最轻微风险。中国正在以日本所没有的严厉程度来管理新冠疫情。禁闭、大规模筛查、追踪行动的移动应用程序：自2019年底冠状病毒在中国出现以来，当局的目标标示是 "零感染"。

据法国里昂商学院专门研究亚洲体育的教授西蒙-查德威克（Simon Chadwick）预测说："我认为我们可以期待中国的组织者采取严厉的方法和零容忍。” 据他说，在抗疫措施上态度强硬的北京和关心运动员自由舒适度的国际奥委会之间的讨论将比在东京的奥运会 "困难得多"。

还有一个问题就是：中国对来自国外的人实行的强制性两周甚至三周的酒店检疫怎么办？它是否也会被强加于奥运代表团？

据美国迈阿密大学体育管理教授李波认为， "这是不现实的。谁会买单？组织委员会？国际奥委会？而运动员的准备工作将受到很大影响。这对他们中的大多数人来说是不可接受的。"

另一个问题是，看台是否会像东京那样空无一人。如果来自国外的观众可能将不被允许。但当地的观众呢？

据该报道，今年4月，中国制药公司Sinovac向南美足球联合会（Conmebol）提供了5万剂疫苗，以便能够为南美的整个职业界接种疫苗，特别是在美洲杯之前。中国可以在北京冬奥会之前提供一个类似的行动。

据西蒙-查德威克指出，"在奥运会期间，中国将希望展示强大实力。也会希望得到世界爱戴。因此，中国将不得不在抗疫措施方面非常小心，以免触碰并影响中国诱惑的形象。

法新社说，中国的形象也可能被一些人权团体的抵制呼吁所扰乱，人权批评尤其坚持维护中国西北部新疆的维吾尔人人权。中国将这一地区曾发生的暴力袭击归咎于伊斯兰分离主义分子。中国当局被指控在新疆设立营地，并关押了一百万穆斯林。北京否认指控，但说是 "训练中心"。

法新社说，据"人权观察 "周五说，"运动员去参加奥运会，但我们认为赞助商、外国政要和名人不应给予中国政府以合法性。” 美国和英国的议员已经要求其国家领导人不要前往北京。目前还没有任何国家奥林匹克委员会、主要赞助商或国家元首对这些呼吁作出回应。