中国原卫生部长撰文称与病毒共存绝不可行引关注

中国卫生经济学会总顾问、原卫生部部长高强8月7日在“人民日报健康客户端”撰文，抨击英美等国将政府防疫失策“甩锅”给病毒变异，并称中国必须坚持严格防控，必须打消“与病毒共存”的想法。

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高强在文中写道，“最近一段时间，世界很多国家的新冠疫情，出现了急剧反弹，新增确诊病例和死亡病例大幅攀升。美国惊现一天新增10万确诊病例，全球过去4周内新增确诊病例接近400万，以至于世界卫生组织惊呼疫情近乎失控”。他称，“是什么原因导致世界抗疫形势全线告急？笔者认为主要是英、美等国为显示统治力和影响力，不顾人民健康安危，盲目解除或放松了对疫情的管控措施，单纯依靠疫苗接种的抗疫模式，追求所谓的‘与病毒共存’，导致疫情的再次泛滥”。高强称，“这是英、美等国政治制度缺陷导致的防疫决策失误，也是推崇个人主义价值观的必然结果。在英、美等国‘与病毒共存’的诱导下，不少发展中国家也放松了疫情管控，致使全球多个地区出现了第二波、第三波疫情。”

文中，高强谈及中国境内近来再次出现疫情时说，“尽管境外病毒输入也曾经导致局部地区出现散发病例，但没有形成大规模的流行蔓延。只要我们在‘外防输入’方面‘补短板、堵漏洞、强弱项’，坚决‘御病毒于国门之外’，就一定能够将病毒消灭在人民战争的汪洋大海中。”高强还在文中建议，“当前，我国能否与世界实现正常互通，并不在于国内疫情控制，而在于国际疫情形势。在国际疫情严重反弹的情况下，我国必须坚持对入境人员实施严格的监测、隔离等防控措施，这不是切断与世界的联系，而是对人民健康和国家安全高度负责的表现。”

文章结尾，高强扣题写道，“‘与病毒共存’可行不可行？笔者认为绝不可行。英、美等国的‘与病毒共存’，已经给全球的抗疫形势带来了严重后果，我们绝不能重蹈覆辙。只要疫情仍在国际上广泛流行，我国严防境外病毒输入的方针就不能变，坚决切断病毒传染链的策略就不能变，早发现、早控制的目标就不能变”。他称，“至于我国何时开放国门、如何开放国门，应当根据国际疫情控制的实际情况，从维护国家和人民的整体利益出发，适时作出安排。在严防境外输入的同时，各地既要尽快控制疫情的传播，也应当根据实际情况，适时转换抗疫工作节奏，适时调整抗疫工作措施，适时恢复正常的经济社会生活。”

对于高强的在文中提出的观点，有网友在微博上表示赞成，也有的则认为，应对疫情采取开放还是封闭的方式加以应对是一个科学问题，应用数据来说话，不应进行政治解读。还有的声音质疑高强本人是否心存“科学精神”，其文章中主要强调的是政治而不是科学。此外，美欧国家在过去一年多来的新冠疫情大流行中，并没有采取所谓的“与病毒共存”的政策，诸如美英法德等诸多西方国家与发展中国家一样，自疫情开始便采取了封城和禁止交通等长久未见的超常管控措施，而随着新冠疫苗地施打相关的措施虽有调整，但仍在进一步完善和实施当中。

以法国为例，虽然全国至今有大约66%的居民已接种了至少一剂的新冠疫苗，但依照政府规定和最新出台的法律，现行新冠健康码的适用将于周一起扩大范围到餐厅、咖啡馆、跨城市的公共交通工具，以及医院非紧急服务等公关场所，都要扫描健康码。医护人员若在下月中仍未接种疫苗则有可能被停职。不参与扫码的企业和商家则将面临罚款等处罚。