中国最新通胀率1% 工业生产价9% 均高于市场预期

中国公布，7月反映通胀率的全国居民消费价格(CPI)按年上升1%，略高于市场预期的0.8%；另外，工业生产者出厂价格（PPI）按年急升9%，追平5月时创下的十二年半高位。综合分析师意见，CPI回落幅度不如预期，与水灾导致水产、蔬果及蛋价上升有关，但整体通胀压力不大，全年有望控制在2%的涨幅内；相反，PPI的上升令人关注，有专家忧虑，两头挤压的现状或令实体经济的利润受压，但相信PPI升幅已见顶。

广告 继续浏览后续

中国国家统计局今(9日)早公布，计及7月的通胀率，本年头七个月的通胀率按年升0.6%。单计7月，食品价格按年下降3.7%，非食品价格则上升2.1%。该局城市司高级统计师董莉娟指出，食品价格降幅影响CPI下降约0.69个百分点，但非食品价格升幅影响CPI上涨约1.7个百分点。非食品中，工业消费品价格上涨2.8%，当中以飞机票、汽油、柴油和液化石油气价格升幅均告扩大。

工业消费品价格上涨之余，PPI持续上升和升幅高于预期亦令人关注，综合而言，头七个月的工业生产者出厂价格按年上升5.7%。中国国际经济交流中心副总经济师张永军接受路透社访问时指出，一方面PPI的上涨主要受原油、煤炭等生产资料价格上涨的影响，另一方面消费不兴旺也抑制了PPI的涨势转至CPI，令实体经济的利润空间受压。他预期，PPI在峰值区域还将维持一段时间，但须关注外部环境，诸如美国联储政策有否变化的影响。

不过，上海证券宏观分析师胡月晓认为，通胀率及PPI超出预期，与灾害天气及海内外疫情升温有关，随着上述临时因素消除，价格回落趋势不变，维持通胀拐点趋势不变。香港星展银行高级经济师周洪礼亦认为，PPI已见顶，预料今年年底将回落至7%的水平。