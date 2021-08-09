奥运没有打败“衰落的美国” 中国上下一片叹息

中国以一面金牌数之差而梦断东京奥运会，中国直到闭幕日，在东京奥运会一直都保持金牌数领先美国，尽管美国金银铜牌总数远远超过中国，中国一直希望金牌打败美国就是胜利。中国此前曾严批美国媒体以奖牌总数排列胜负榜行为无耻。但东奥金牌冠军拱手还给美国，让中国上下一片叹息。

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据中央社报道称，美国队8日下午2时前后，在东京奥运女子排球项目决赛中以3比0击败巴西，拿下美国女排史上首面奥运金牌。让美国在奖牌榜超车中国夺冠。随后中国在女子拳击中量级金牌赛败北的消息先后传来，中国上下一片叹息，一路保持到闭幕日的金牌冠军，拱手还给了所谓“万恶的美帝”。

在美中关系陷入低潮不见解冻，全国上有基调、下有情绪的反美氛围中，中国太需要一场金牌数压过美国的奥运会一解闷气，却在东京奥运最后一天午后失之交臂，留下10多亿人在手机、电脑和电视萤幕前的声声喟叹。

仅管金牌数和总奖牌数均败给美国屈居第2，但中国在东京奥运获得的38面金牌，仍追平了2012年伦敦奥运的金牌数，成为除2008年北京奥运外，中国在境外奥运会上取得最多金牌的两次之一。同时，东京奥运也是中国在境外奥运会上的金牌数，与美国最接近的一次。因此，追平境外奥运金牌数最佳成绩、金牌数直逼美国“惜败”，以及美国奥运“霸业衰落”，成为中国媒体在无奈中形塑的基调，也多少抚慰了不少中国民众失望的心情。

在比较专业级的中国观众眼中，中国队在东京奥运的表现，其实不尽理想，特别是一向中国引以为傲、世界排名领先的乒乓球、体操及女排等项目，夺牌数都低于预期。因此，不少中国民众、乃至于部分体育记者及评论人士，一度对中国队这次的夺牌数不甚看好。

赛事后半场，却出现了戏剧性的发展。此时，中国队整体表现逐渐回稳，在跳水等项目保持佳绩下，金牌数稳定成长。而同一阶段，一向在田径项目拥有优势、原应在后半场急起直追的美国队，金牌数却不见显著成长，而遭欧洲国家瓜分。

这一来一回，便让中国队的金牌数出乎意料地持续保持领先。直到今天接近中午，美国队的金牌数才追平中国队的38面。下午，美国女排夺金，中国最后一个夺金希望的女子拳击落败，美国正式超车，让中国金牌强压美国梦碎东京。

据该报道称，在当今中国的反美气氛下，自家金牌数强压美国的漂亮数字，撩起了众多中国民众的情绪。除了技压世界群雄的成就感，更多的是一解近几年来，中国自认被美国一路打压的闷气。高昂的亢奋下，暗藏着民族主义的情绪。

在过程中，少部分中国民众认定自家选手遭不公待遇，而前往日本乒乓球、体操选手个人网页，甚至国际体操总会（FIG）出征闹场辱骂的行径，令人侧目。更让外界认为，奥运会仿佛成为点燃中国民族主义情绪的瓦斯开关。所幸，中国相对理性的体育专业人士和民众，还是有的，只是沉默。他们尽管也认为裁判给分有问题，但也直指少数人到对方网页辱骂、甚至嘲笑外貌的行径，并不足取，应该受到谴责。一名专业球评更告诉中央社记者，“如果不谴责这些人，就是纵容”。

此外，中国退役台球名将刘国梁，更公开称赞被中国网友辱骂得最惨的日本台球女将伊藤美诚。他说，透过东奥，应该看到了世界桌坛的觉醒，女子桌坛“尤其以日本为代表、以伊藤为代表”，以一己之力把日本队带上了领奖台，说明她已具备了和中国顶尖选手相当的水平。

据中央社说，东京奥运的激昂情绪，在中国网络上仍然回荡。有人议论著跳水金牌小将全红婵戏剧般的遭遇、女排教练郎平荒腔走板的调度；也有人不忘拿美国做文章，嘲笑部分美媒一度改以总奖牌数作排名，还有人直指“美帝金牌霸业摇摇欲坠，正反映了美帝的国运”。把“万恶的美帝”气焰压下去，一直是中国想要的。外交场上、贸易谈判桌上、海面舰队上没办到，这次东京奥运，中国差点就办到了。