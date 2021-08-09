德国基民盟政要呼吁联合美国 抗衡中国

德国基民盟政要呼吁建立跨大西洋联盟，抗衡中国。

广告 继续浏览后续

据德国《商报》报道，德国最大党基民盟总理候选人拉舍特和国防部长克兰普-卡伦鲍尔呼吁加强欧洲和中国之间的界线，否则存在“控制市场”的风险。联盟党总理候选人拉舍特、国防部长克兰普-卡伦鲍尔和德国政府跨大西洋协调员彼得拜尔（Peter Beyer）在一系列文章中警告中国对全球经济、人权和未来技术不断增长的影响力，呼吁和美国结成抗衡中国的战略联盟。这些文章将在下周一份庆贺刊物《锻造新西方》里发表。

拉舍特要求欧洲有行动能力。“只有这样，我们才能成为我们跨大西洋朋友的强大合作伙伴”。这位基民盟党主席和联盟党总理候选人还表示，欧洲和美国必须在数字化方面走在前列，并就新技术标准达成一致。“它将向中国发出一个明确的，也许是最重要的信号，因为我们和跨大西洋伙伴都有同样的观点，即中国不仅是谈判伙伴和竞争者，而且是制度对手。”

克兰普-卡伦鲍尔警告人们不要过分依赖中国的经济实力。这位国防部长说：“有地缘政治野心并寻求强大主导地位的中国几乎不考虑实行开放的社会、人权和积极的民主。”克兰普-卡伦鲍尔还批评说，“北京不希望供应链公平整合，它希望控制市场和其他国家的政治行动，包括欧洲，包括我们德国。跨大西洋关系涉及到中国时，已经成为命运问题，因为没有美国，我们欧洲人将无法保持自由和安全。如果没有欧洲这个庞大而且有影想力的经济阵营，美国孤身和中国竞争时将无法轻松对阵。”

基民盟联邦议员彼得拜尔将出版跨大西洋协调员办公室成立40周年庆贺刊物。他自2018年起担任该职务。除了以上提到的文章外，外长马斯等也撰写了文章。

拜尔警告说：“谈到中国，这是我们面对的经济成功的独裁统治。我们已经低估它太久了。”他称中国的一带一路倡议令人担忧，在中国问题上保持中立将是“幼稚和危险的”。拜耳要求西方更强烈地发挥其共同价值观。“总的来说，就经济产能而言。西方国家的处境要比中国好得多。”

美国总统拜登希望联合欧洲，以抗衡中国，但在德国尤其面临阻力。德国总理默克尔推动欧盟与中国达成投资协议的决定曾引起华盛顿的愤怒。