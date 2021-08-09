拜登签署涉港备忘录 北京强烈不满

美国总统拜登8月5日签署备忘录，批评香港国安法，并称鉴于中国严重侵犯香港居民权利和自由，他已指示暂缓18个月遣返部分在美香港居民；为被剥夺自由的香港居民提供“安全港”将促进美在该地区利益。中国外交部对此周日回应称，中方对此强烈不满和坚决反对。

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就美国总统签署涉港备忘录，中国外交部报告已提出严正交涉、敦促停止干涉中国内政。

据路透社消息，针对美国总统日前签署涉港备忘录，中国外交部周日回应称，中方对此强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉，敦促其停止干涉中国内政，不得以任何方式支持纵容反中乱港势力。中国外交部网站发布发言人华春莹答记者问形式称，“美方所谓为香港居民提供‘安全港’的说法纯属无稽之谈，其真实目的就是要为反中乱港分子撑腰打气，破坏香港繁荣稳定，遏制中国发展。”

据华春莹强调，制定和实施香港国安法完善了香港的法治，恢复了香港的安全和稳定，确保了香港居民的正当合法权益。中方敦促美方切实尊重中国主权，恪守国际法和国际关系基本准则，停止干预香港事务、干扰香港法治、干涉中国内政，否则必将严重损害美自身在港利益。

美国总统拜登8月5日签署备忘录，批评香港国安法，并称鉴于中国严重侵犯香港居民权利和自由，他已指示暂缓18个月遣返部分在美香港居民；为被剥夺自由的香港居民提供“安全港”将促进美在该地区利益。

路透社说，针对美政府出台涉港备忘录，中国外交部驻港公署周五已表示坚决反对和强烈谴责。