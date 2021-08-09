武汉再清零 与毒共存引争论

中国武汉当局于8月8日宣布结束对这个中国城市1100万居民的大规模新冠病毒检查行动。尽管武汉说清零，但印度变种在武汉现迹，仍然造成了恐慌。“零确诊”能持续多久？与毒共存？中国对此有讨论。

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据本台在中国常驻记者拉加德报道称，武汉结束了大规模检测，"零感染 "战略引发质疑。

该报道说，武汉当局于周日宣布结束对这个中国城市1100万居民的庞大的新冠肺炎病毒筛查行动。新冠肺炎病毒印度变种在中国现身，引发一些地方新的禁封与限制。有些地区更为紧张，人口众多的城市，也大规模测。与此同时，一些中国专家呼吁重新思考如何定位 "零感染 "战略。

这仍然是少数人的声音，但在科学界说很重要。在上周五举行的一次网络研讨会上，中国疾病预防控制中心的首席流行病学家也参加了讨论，他们都质疑 "零感染 "战略的可持续性。

据有专家认为，"这次爆发的病毒重现，绝大部分都是轻度疫症，原本不应当引起这么大的恐慌和压力。"但是上个月穿着防护服的检疫人员重返中国街头的场景，引发了一些恐慌和压力。

一些地方超市货架被抢购一空，一些小区像武汉新冠肺炎大流行病开始时那样重新加设了封堵路障。更不用说问责了......据《环球时报》报道，来自中国四个受疫情影响的省份的三十多名官员，包括一名副市长，一些区长和地方卫生委员会官员，因为在应对卫生危机时缺乏勤奋和效率而受到处罚。当然这也促使一些地方官员过于小心加倍防疫。这种面对病毒绝对不容忍的政策在本周末加剧了新的防疫限制。

中国前卫生部长高强就不同意与病毒共存，仍然认为中国可以在其领土上根除该病毒。他呼吁修补上个月让印度变种从外国进入的球拍上的漏洞。 他一点也不热衷于 "与病毒共存"，并相信中国仍然可以在其领土上消灭新冠病毒，这一定是很大一部分中国人的希望，当零感染受到威胁时，就应该消灭这些病毒。

北京现在祭起严格措施，所有想进北京的人，从现在开始，必须等待两个星期，在你所在的地区宣告没有任何新的感染，才能前来首都。据新京报周六解释说，为了避免来自疫区的度假者返回北京，首都的疫情防控小组表示，任何在被指为中度或高度风险的新冠病毒地区的北京人都会在他们的手机上收到一个 "橙色代码"。这意味着他们将不能乘坐飞机或火车，或通过警察检查站回京。而且，只有在该地区14天内没有 "新病例 "记录的情况下，该代码才会恢复为 "绿色"。正如共产党首都市委官员上周所说，为将"不惜一切代价保护首都安全"，当局也在考虑推迟首都北部的幼儿园开学时间。北京的法国学校等文化场所也暂时关闭。

据该报道，这种极端的预防措施阻断了近一个月内超过600例的确诊扩散，并且没有死亡报告。但是据主张变革的人说，从长远来看，这一策略是昂贵的，并且会随着疫苗接种而失去作用。中国疾控中心官员说，"我们需要学习国外的经验（......），可能必须为明年初的冬奥会采取新的方法"。

这一立场仍远未得到所有人的认同。在西方国家还在与疫情作斗争的时候，中国当局就遏制了疫情，从而获得了很大一部分中国人对当局防疫的信任。在东京奥运会闭幕后，中国官方媒体指出，在奥运两星期内，中国代表团没有任何感染病例的报告。鉴于北京打算组织2022年北京冬季奥运会，只要看台上有观众，要让民众接受他们将不得不再次 "与病毒共存"，可能会很困难。