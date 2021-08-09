《泰晤士报》：中共特务利用BNO居留签证潜入英国

自中国去年强推“港版国安法”令香港的民主空间及自由受重挫后，香港加速出现移民潮和逃亡潮。其中，大批持有英国国民海外护照（BNO）的港人受英国政府特许，申请居留签证赴英。不过，英国泰晤士报披露，中共间谍正在利用英国政府这一惠及港人的居留政策，装成难民企图通过申请BNO入境英国。

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《泰晤士报》报道表示，英国政府消息人士表示，他们了解卧底特工以谋求逃离极权为由，申请英国国民海外护照（BNO）的情况。对签证申请者已经制定严格的背景审查机制，对BNO签证申请的审核程序比任何其他的都严谨，这是有原因的。

前港督彭定康表示，英国是在跟一个利用线人的极权国家打交道。如果任何人担心中国将谋求在开放社会安插告密者和偷取安全机密的人员，他们是完全有理由的。彭定康还补充说，他相信BNO居留签证是对中共强推“港版国安法”的正确回应。

彭定康还表示，他确实担心北京通过华人社团对英国议会和英国产生影响，强调中共习惯用一切手段对外国政府施加影响，为自己谋取利益。他建议，也许英国政府可以考虑限制BNO签证持有者参与违反英国国家利益的政治行动。

彭定康表示，在香港发生的事情是中共政府故意和有意识地破坏《中英联合声明》的条约。他说：“他们正破坏香港人的生活方式和法治，相信言论自由和法治的人正离开香港，我很高兴英国政府允许他们留下来。”

《泰晤士报》援引英国政府今年5月的一份数据表示，至今收到来自香港的居留签证申请数量已达3.4万份，远超过来自欧盟的申请件数。在这些案件中，有2万为主申请人个案，1.4万为受养人个案。当局估算，未来5年内将有25至32万港人申请移民英国。

根据英国的规定，获得BNO居留签证的香港人抵英后即可享有申请社会福利；5年后克申请永久居留权；再住一年后可入籍英国。

据香港入境处数字统计，去年6月到今年6月间，经香港机场净移出的香港居民达10.9万人，比2020年一整年的3.98万多出了6万人。

自去年6月底强推“港版国安法”后，香港的民主和自由殆尽，大批和平的民主人士被逮捕，许多人流亡海外。香港唯一的支持民主派的《苹果日报》也遭当局冻结资金而被迫停刊。同时政府对异见人士的镇压更加严厉，令更多香港人萌生去意。

据香港保安局的官方公布数字，自从去年6月实施国安法后，截至今年6月底，已有114人被逮捕，其中64人被起诉，年龄介于15岁至79岁，最大的罪名则是“串谋颠复国家政权”及“串谋勾结外国势力”。