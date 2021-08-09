港队创历史佳绩 1金2银3铜别东京 三年后再战巴黎

香港健儿在东京奥运会取得一金二银三铜，不单打破香港历史上每届最多只取得一面奖牌的纪录，奖牌总数更超越历届总和，且令香港首次打入奖牌榜前五十名，以49位排于印度之后。法国驻港总领事馆在社交平台恭喜港队获取佳绩，并表示，「好期待在2024年巴黎奥运会跟大家再见！」然而，至少两名运动学者表示，部分项目如单车太倚重个人，却后继无人，促港府检讨现时的精英运动发展政策，否则，要在巴黎奥运保持成绩或突破将是挑战。 包括香港在内的两岸三地，在东奥均取得较2016年里约热内卢奥运会更好的成绩，中国以38金、32银、18铜高踞奖牌榜亚军之位，较上届升一级；台湾亦以2金、4银、6铜，由上届奖牌榜50位跃升至34位。

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港队在奥运取得佳绩，个别商业机构均有奖励安排，除夺奖运动员获得数以十万元的奖金之外，运动科研的经费亦有额外进帐，在最后一天为香港增添铜牌的单车手李慧诗，她和队友破风战衣，便是由新鸿基地产执行董事郭基辉资助科技大学和体育学院合作研发，郭已决定把资助额由600万港元(下同，折合66万欧元)增至1000万。

然而，运动发展离不开政府政策，今届奥运的佳绩可以说是港府在2012年李慧诗获得奥运奖牌后加大投资的成果，根据体育学院年报，精英运动员发展基金在2012/13年度只拨款2.8亿元资助四个项目共692人，翌年拨款即大增16%至3.25亿，项目大增至26个，而受惠人数基本不变；及至2019/20年，拨款已增至6.65亿，训练项目增至33个，而受惠人数亦增至789人。若以每名运动员的平均拨款额计算，数额更由2012/13年的405万元，倍增至去年的843万元。至于今年，拨款额更增至7.37亿元。

然而，这种精英培训形式却因基层选才不足、专业运动员退役后前途受限而出现人才青黄不接。浸会大学体育、运动及健康学系教授钟伯光和将于本月退休的同系副教授雷雄德分别指出，体育缺乏新血，以致青黄不接，这在单车、体操及空手道项目均有出现。雷雄德认为，香港青少年较少运动固然是其中一个难找运动员的因素，但学校行政配合亦重要，因为运动员往往因为专注体育而难以兼顾课程，被迫放弃学业，他呼吁当局考虑提供弹性课程予运动员。

钟伯光则认为港府应尽早检讨精英运动发展的政策，他指出，今届的得奖选手下届会成为其他运动员的挑战目标，压力增加下卫冕会有难度；另外，部分选手年纪相对较大，如果三年后仍要靠现年34岁、原本打算今年退役的李慧诗出战单车赛，是反映当局在梯队培训上做得不足。他警告，港人看到港队今届表现，下届将会有更大期望，若要有更好成绩，现时措施可能已不合适。

行政长官林郑月娥昨(8日)午在李慧诗为香港夺得最后一面铜牌后表示，港府会继续在政策、设施和资源上支持体育发展，甚至包括让已过读书年龄的运动员退役后加入纪律部队再进修的建议，她亦表示，可以考虑，指港府亦期望精英运动员加入，不会很计较学历或资历，一定要给他们更多全方位机会。