继中国阿里巴巴女员工遭到上司性侵后，滴滴出行也爆出性侵丑闻。一名微博名叫“投诉滴滴上级被开除的单亲妈妈”发文泣诉自己被带到饭局灌酒，指控自己遭到高层及政府部门领导侵害。

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据自由时报今天报道称，滴滴也爆性侵！ 单亲妈妈或遭多名政府高层灌酒迷奸。“投诉滴滴上级被开除的单亲妈妈”的这名单亲妈妈指出，当时也是被带到公司高层及大客户的饭局，并且其中还不乏当地的纪委干部、政府部门领导。

在饭局中，客户不断要求她喝酒“喝完红酒掺白酒”，在意识模糊之际，客户以送回饭店房间为由，将她带去另一桌私人饭局。他写到，他只记得10几位全是男性，接下来就失去意识，而再次醒来时脸上都是伤。她透露 ，我不敢想像这些人在我失去意识的时候对我做了什么。

据该报道，后来这位单亲妈妈到兴化南沧派出所报警，但警方不让这名女子看监视器画面，更不让她拍摄。警局的笔录作了4小时，一遍又一遍的核对各种细节，让受害者痛苦不堪。后来滴滴的人事也到了警察局，他们要求陪同听笔录，“当着他们的面复述那些罪恶”。

该报道称，这位单亲妈妈坦言，这些人受到制裁的成功率不大，因为都是有钱有势的人物。也曾经有很多媒体想帮他报导，但都与滴滴有业务合作，所以报导选题都被否决掉。

自由时报说，这位单亲妈妈被滴滴开除后的半年，找工作时都被问到离开滴滴的原因，而无论怎么解释，最后都无法被录取。她抨击滴滴的行为“形同阴暗生物，把受害者污名化”。.