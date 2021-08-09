澳专家称中国近年或在亚洲开战 台湾最可能有兵烽

澳大利亚拉筹伯大学（LaTrobe University）近日召开中国问题专家小组会议，学者一致认为中国将会在亚洲开启战端。斯坦福大学“弗里曼斯波利（Freeman Spogli）国际问题研究院”研究员梅慧琳（Oriana Skylar Mastro）则指出，美国100%会出兵。

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据新头壳今天报道称，澳大利亚拉筹伯大学上周开会讨论中国在亚洲发动战争的可能性。澳大利亚新闻网（News.com.au）消息称，梅慧琳认为中国将会在6到7年内开启战端，而台湾是最可能遭遇兵烽的地方。据梅慧琳指出，中国无法使用灰色地带、胁迫、政治战等灰色地带手段完全控制台湾，而习近平又将他的政治遗产寄托在夺取台湾。

梅慧琳指出，一旦中国在亚洲开启战端，美国100%会介入。问题在于，中国可能研判即便美国介入，自己也能取胜；据梅慧琳分析，中国之所以可能做出这样的研判，不是中国军队比较强大，而是中国比美国在地理位置上更接近台湾。中国可能试图在美国来不及反应之前，就采取行动。而美国一旦失败，对整个印太地区都将出现严重的后果。

人文暨社会科学院长比斯利（Nick Bisley）则指出，现在的局势很接近1914年一次世界大战爆发前夕。习近平的公开信号是不会将台湾问题留给下一代。习近平的任期没有明确的终结点，所以难以推估他会出兵的确切时间点。比斯利还认为，美国绝对会支持台湾。最重要的原因是，如果美国不支持台湾，将会严重损伤美国在全世界的信誉。

据该报道，亚洲协会北澳大利亚研究员伯根斯坦（Guy Boekenstein）则认为，未来 5 到 10 年内不太可能出现一场全面的传统战争，但战略误判的可能性依旧存在。柏根斯坦认为，面对中国侵略，澳大利亚将无可避免地加入对立面的联盟。澳大利亚需要发挥自己的强项，结盟并影响其他国家，为美、日、韩、星等国提供良好的训练场所。另一方面，也需要与北京建立沟通渠道。

据该报道说，柏根斯坦指出，冷战期间有各种机制来防止爆发第三次世界大战或核武冲突。现在防范中国与亚洲各国军事冲突的机制太少，是导致世局不稳定的原因。