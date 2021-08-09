美国前国家情报总监：COVID-19源于武毒所泄漏 国际奥委会不该让北京举办奥运会

在特朗普政府期间担任国家情报总监的约翰·拉特克利夫（John Ratcliffe）8月8日接受福克斯新闻采访时表示：中国在COVID-19大流行中的所为，给全球带来重大损失，西方政府外交政策应该包括让中共赔偿。国际奥委会不该让北京举办奥运会。

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拉特克利夫说，“在过去几年中，没有哪个国家比中国对世界经济或世界公民的损害更大。”“中国在COVID-19的应对不当，造成数以百万计的死亡人数，以及它们应为掩盖疫情所采取的行动负责。” “现在是我们就中国是怎么回事进行诚实讨论的时候了，并且不允许进行虚假叙述。”

拉特克利夫还敦促拜登政府要求中共赔偿，他说：“经济损失和生命损失的赔偿，应该成为西方政府对中国未来外交政策的一部分”。“这是我们让中国承担责任的唯一方式。与其抱怨和反击，拜登政府有很好的机会在这方面发挥领导作用。”

几天前的8月2日周日，拉特克利夫曾经在福克斯新闻发表专栏文章，对中共是美国战略竞争对手这一说法提出质疑。他认为：“中国不是（战略竞争对手），它们是世界市场上非法的不诚实竞争者。”“而更重要的是，中共是美国头号对手，最大的国家安全威胁。“它们想取代我们成为世界超级大国。最重要的是，它们想让我们在世界市场上屈服于共产主义规则和秩序。”

拉特克利夫文章表示：在疫情大流行期间，他作为国家情报总监，可以接触到美国政府所有与大流行病有关的最敏感的情报。他所看到的一切都表明大流行病源于武汉病毒研究所的泄漏。他说：“很简单，实验室泄漏理论是唯一得到科学、情报和常识支持的理论。”

拉特克利夫还指出：中国共产党正在“大规模掩盖病毒起源，以及（疫情）最初爆发的情况”，因此，国际奥委会不应该让北京举办奥运会。拉特克利夫认为：“2022年冬季奥运会应该继续进行。我们不应该惩罚那些为这一刻而努力训练的运动员。”

针对追责以及中共继续拒绝透明度和问责，这位前美国国家情报总监敦促拜登总统必须更进一步，解密并公开发布更多情报，因为这对美国国家和全球利益至关重要。他提议，这种努力应该从美国政府分享其所知道的（信息）开始。从那以后，国际奥委会应该拒绝中共提升其全球形象的活动。