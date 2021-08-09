美媒：中国要建7亿男性基因库震惊世界

中国正在进行的基因研究在国际学术界引起了越来越大的争议和担忧。美国一家权威科学刊物《分子遗传学与基因组医学》因发表多篇中国专家的研究论文而引起编辑部的分裂，有8名编委近日集体辞职，以示抗议。

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据美国之音今天报道称，中国要建7亿男性基因库震惊世界，美科学刊物众编委怒而辞职。这个刊物是由总部设在新泽西的世界出版公司约翰威立（Wiley）出版的。刊物编委会共有25名成员，将近1/3的编委集体辞职在出版界产生了不小的震动。

据美国新闻网站“拦截” （The Intercept）周三(8月4日)发出的报道，此类针对藏人、维吾尔人和其他少数民族而进行的基因研究，涉及DNA建档、面部识别、器官移植等多个领域，在世界多家学术刊物上引起过不少争论，但像美国学术刊物《分子遗传学与基因组医学》编辑部出现的如此强烈的反应还是第一次。“拦截”是一家从事调查性报道的网站。它的这篇报道说，比利时鲁汶大学（University of Leuven）的生物信息学家伊夫·莫罗（Yves Moreau）长期关注此类研究，特别是对新疆维吾尔人的基因研究。

新疆当局对维吾尔人进行的大规模迫害最近两年引起了全世界的关注。有多达一百多万的维族人被新疆当局关押在被中国官方称作职业培训中心的拘押营，并被迫从事强制劳动。莫罗对新疆当局搜集维族人DNA样本的做法非常担忧。报道说，今年早些时候，莫罗在分子遗传学与基因组医学刊物上搜到了18篇这方面的论文。

莫罗相信，如果这类研究不予以制止，科学和人工智能技术将会被用来强化专制政府的地位。

“拦截”引用莫罗的话说，技术看起来很好玩，但“当你认真阅读技术发展史的时候，你就会发现它一直是权力的纽带——至少有2000年了。”据莫罗认为，世界各地的当权者都会利用新技术（例如现成的 DNA 测试）来谋取政治利益。

“拦截”的报道介绍说，莫罗查到的论文中，有些研究的是族群之间的基因区别。警察可以利用这类研究从庞大的人口基因库进行比对，查找出犯罪嫌疑人。还有一些论文使用的是未经当事人同意而获取的基因样本。中国政府一直在收集中国所有民族男子的DNA,以便建立全国七亿男性的基因信息库。中国警察还强行收集特定群体，比如季节工和政治异议人士的DNA。

据该报道称，莫罗从今年3月以来多次向这家科学刊物的总编辑苏珊·哈特反映相关问题。但哈特没有对此作出积极回应。今年6月，莫罗写了一篇很长的电邮解释中国警方如何利用遗传学对付少数民族和异议人士。他把这封电邮发给了所有的编委，并引起了他们的呼应。哈特在处理这个问题上的消极态度引起了编委们的愤怒，其中有8名编委愤而辞职。