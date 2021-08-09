遭官媒批控制舆论 阿里火速“刀斩”涉性侵员工和高管

路透社北京消息指，因女员工举报“男上司性侵且被包庇”而卷入舆论漩涡的阿里巴巴集团，今日凌晨火速推出应对举措。阿里巴巴董事长张勇周一凌晨在内网发布通报，对涉事男员工予以辞退，并称"永不录用"。人民日报旗下公众号“踏浪青年”昨日评论，如果爆料确定为真，那么这已经不是“阿里巴巴”，这是“四十大盗”！

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据报道，该名男员工“承认存在和女同事在酒醉状态下有过度亲密行为，严重违反公司规定”。阿里CEO张勇在通报中称，关于上述员工是否有强奸或者猥亵等违法行为，等待警方的调查结论和行动。

人民日报旗下公众号“踏浪青年”昨日发表评论称，如果女员工爆料都确定为真，那么这已经不是“阿里巴巴”，这是“四十大盗”。

评论又说，该事件案发第10天，阿里巴巴才从岁月静好，登上热搜第一，“舆论爆发之慢，让公众对阿里是否进行了公关操作，再次产生怀疑”；国家态度已经非常明确，资本绝不能控制媒体，而微博作为中国当下事实上的新闻基础设施，更不能成为某些利益集团操纵舆论的工具。

评论强调：“在反垄断成为既定国策的当下，如果有人还想通过公关手段删文章、压热搜，那么注定聪明反被聪明误。”

路透社援引张勇通报指出，同城零售事业群总裁李永和和事业群HRG徐昆引咎辞职；同时，对阿里巴巴集团首席人力资源官童文红记过处分，因“在整个事件处理过程中，HR团队对人的关注、关怀不够”，且“缺乏应急响应体系和存在严重的判断失误，在遇到涉嫌刑事案件的情况下，未能第一时间将当事人停职”。对于事件处理过程涉及的其他停职主管及相关HR的调查仍在继续。

公司将在全集团范围内开展对于包括性骚扰在内的员工权益保护的培训和调查，同时开通专门举报通道；加快制定《反性骚扰行动准则》。

此外，“反对丑陋的酒桌文化”。无论是客户或者主管提出要求，阿里员工均可明确拒绝。（该通报的英文版亦几乎同步发布在阿里巴巴英文网站上，请点击此处 here）

阿里巴巴港股早盘一度跌逾4%，后跌幅收窄至3%以内。

此外，阿里巴巴一女员工怒斥被领导侵害一事周末持续在网络发酵，相关话题占据新浪微博热搜。

据陆媒21世纪经济报道认为，这一处分不可谓不重，只是来得有点迟。2018年6月，李永和加入阿里巴巴时的职务是张勇助理。2018年11月，阿里巴巴集团宣布成立天猫超市事业群，整合原有天猫超市和淘鲜达业务，李永和担任天猫超市事业群总裁。2020年4月中旬，天猫超市事业群升级为同城零售事业群，归属于阿里本地生活服务公司的饿了么新零售业务，开始陆续整合到该事业群。

从李永和在阿里的履历看，他着实是张勇麾下一员重将。今年7月2日，阿里将基于地理位置服务的饿了么、高德和飞猪组合成为生活服务板块，李永和接替王磊担任本地生活事业群总裁。

距离调整不过一个多月时间，李永和的辞职或使淘鲜达、本地生活的业务进展凭添变数。