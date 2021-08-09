食品可追溯 北京严管进口冷链

北京市冷链食品追溯平台（简称北京冷链）自2020年11月1日运行以来，平台累计审核通过市场主体1.4万家，流通进口冷链食品56.13万吨，涉及115个国家和地区，实现进口冷链食品"来源可溯、去向可追"。

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中新社报导，北京市市场监督管理局副局长唐云华在9日举行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示，从2020年11月1日起，"北京冷链"正式启用，运用区块链、大数据、电子编码等信息技术，对进口冷藏冷冻肉类、水产品开展追溯管理，北京市进口冷链食品生产经营单位均需在平台中如实上传进口冷藏冷冻肉类、水产品来源、流向等追溯数据。

从2021年2月12日起，"北京冷链"的品种范围扩大到全部储存温度在零摄氏度以下（含零摄氏度）的进口冷链食品。唐云华表示，北京严格进口冷链食品全程防控。围绕进口冷链食品口岸、物流、仓储、生产加工、经营等各环节出台11项防疫指引，督促进口冷链食品经营者严格落实食品追溯、场所消杀、人员防护等措施。

与此同时，北京全面推广使用"北京冷链"追溯平台，目前平台累计审核通过市场主体1.4万家，流通进口冷链食品56.13万吨，涉及115个国家和地区。

唐云华指出，北京今后仍将强化进口冷链食品监管，以进口冷链食品生产经营者、集中交易市场开办者、第三方冷库为重点单位，严格要求无检验检疫证明、无核酸检测报告、无消毒证明、无"北京冷链"追溯信息的进口冷链食品，一律不采购、不使用、不运输、不贮存、不销售。