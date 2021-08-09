Delta变异株流行 中国多家公司研发疫苗加强针

新冠疫情因Delta变异病毒株增加不确定性，中国多家生物科技公司近期将提交申报针对Delta变异株的疫苗。Delta变异毒株有传播速度快、体内复制快、转阴时间长等难以预防的困难，这次由南京传播到17省分的疫情便是Delta变异毒株感染。

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经济观察报引述北京大学公共卫生学院副院长王培玉说，按照近一年多的防疫经验，结合当前各地政府的防疫措施、执行力度，以及疫情的发展规律，此轮疫情有望在未来3-4周内得到控制。

在疫苗部分，报导引述启辰生生物科技公司联合创始人栗世铀说，疫苗加强针是未来针对免疫逃逸毒株的重要策略。但疫苗加强针不应该是单纯地将第一代疫苗再打第三次，而是针对免疫逃逸突变毒株的全新疫苗的混合接种。

目前上市的疫苗是针对原始毒株的。报导指出，今年3月起，中国已有公司开始关注疫苗加强针。在近期Delta变异株流行的背景下，中国多家公司宣布已开始针对Delta变异株进行疫苗研发。

5日，康泰生物公司发布消息称，已经成功分离出多株Delta变异株单复制毒种。科兴公司称近期将向各国药监局提交针对Delta毒株疫苗临床研究及紧急使用申请。中国生物技术公司有关负责人也对媒体表示，针对Delta变异毒株的灭活疫苗，近期将提交申报。

栗世铀说，全新的加强针疫苗需重新走临床研究流程，不过不同技术路线的加强针疫苗研发週期会存在差异。

他表示，相比于灭活、重组蛋白等传统技术路线疫苗，已经掌握研发和生产能力的mRNA疫苗企业，研发和生产的周期会更短、难度会更低，从设计到生产，只需2-3月时间。