中国三智库狠批美国抗疫失败 疫情溯源是「恐怖主义」

中美就武汉肺炎疫情互相指责在美国快将公布病毒溯源报告前更见炽热，中国三间智库公布的调查报告猛批美国政府，直指美国是「全球第一抗疫失败国、全球第一政治甩锅国」，其疫情持续扩散、人民枉死是党派之争的结果，对疫情全球扩散具不可推卸的责任。

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这份长达2.3万字、题为《「美国第一」？！美国抗疫真相》的报告，由中国人民大学重阳金融研究院、太和智库和海国图智三间中国智库昨(9日)早在北京发表，并以中、英、法及西班牙语刊行。三个智库指出，发表报告「还原」美国抗疫的「真相」，是不想人们日后重新追溯这段历史时，才发现「世界历史被某些声音、某些人物某些媒体被歪曲了」。

报告在五章廿节中批评美国政府在疫情防控、政策措施、溯源调查等多方面是「反科学」、「反常识」，是美国成为「抗疫失败国」的直接原因。报告认为，美国推动国际社会到中国调查病毒起源，是为了转移国内压力和出于对华打压的政治考虑，形容这是「恐怖主义」。

报告指出，美国理应有能力应对疫情，但截至本月7日，美国累计的确诊病例和死亡人数均属世界首位，疫情持续严重，是由于美国的政治体制令民主、共和两党将政治利益凌驾人命，疫情防控亦缺乏统一协调领导，各州各地各自为政，以至美国人枉丢性命。海国图智研究院院长陈定定更补充，前任的特朗普政府为了甩锅，「迟迟掩盖疫情不采取积极措施都(与疫情持续)有很大关系。」又指「特朗普可能是新冠肺炎假信息的最大推手」。

报告形容，美国是「当之无愧的全球第一抗疫失败国、全球第一政治甩锅国、全球第一疫情扩散国、全球第一政治撕裂国、全球第一货币滥发国、全球第一疫期动荡国、全球第一虚假信息国、全球第一溯源恐怖主义国」。对于美国政府曾多次宣称武肺源自武汉病毒实验室，《报告》反质疑美国在2019年下半年爆发的所谓不明原因的「呼吸系统疾病」是否就是新冠肺炎？

牵头发表报告的中国人民大学重阳金融研究院于2013年初创立，其官网自称「被多次评为中国最有影响力的“一带一路”研究高校智库」，而旗下的金融研究院执行院长王文，曾是《环球时报》主管评论的编委，另外两个智库的专家亦多是体制内人士。