中国召回驻立陶宛大使 欧盟表示遗憾

中国外交部因立陶宛允许以台湾名义设立代表处而召回中国驻立陶宛大使，欧洲联盟对外事务部8月10日对此表示遗憾。

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中国召回驻立陶宛大使，并要求立陶宛召回驻中国大使，理由是立陶宛“允许台湾当局以‘台湾’名义设立代表处”。对此立陶宛表示“遗憾”，但决意与台湾发展互惠关係。

欧盟对外事务部（EEAS）发言人马斯拉里（Nabila Massrali）10日对中央社表示，欧盟承认中华人民共和国代表中国政府，但同时欧盟也有兴趣与台湾进一步深化关係，因此欧盟在台北设有欧洲经贸办事处。

马斯拉里说，欧盟不认为在台湾或是台湾前来欧洲设处违反欧盟一个中国政策。

中央社报道说，欧盟“一中政策”与中国的“一中原则”不同，欧盟强调与台湾在经贸关係、科学、教育与文化等各种领域发展更紧密的关係与合作。

欧盟对外事务部（EEAS）发言人马斯拉里进一步表示，虽然基本上这是中国和立陶宛的双边问题，但中国与欧盟成员国的双边关係也将不可避免会影响欧中整体关係。 欧盟对中国的行为表示遗憾，密切关注事件发展。

这是中国首次因欧盟成员国与台湾互设处而召回其驻在国大使。稍早立陶宛外交部声明：“立陶宛外交部对中国这项举措感到遗憾，同时藉机重申，立陶宛决意在一个中国原则下，追求与台湾的互惠关係，如同欧洲联盟（EU）和世界各地的许多国家。”