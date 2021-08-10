中国司法维持对谢伦伯格死刑判决 斯帕弗间谍案或即将宣判 孟晚舟案施压疑云？

加拿大籍被告人罗伯特·劳埃德·谢伦伯格(ROBERT LLOYD SCHELLENBERG)走私毒品案2019年在 辽宁省高级人民法院审理。 资料照片 中国司法2021年8月10日周二驳回上诉，维持原判，以走私毒品罪判处罗伯特·劳埃德·谢伦伯格(ROBERT LLOYD SCHELLENBERG)死刑。

中国辽宁省高级人民法院今天对加拿大籍被告人罗伯特·劳埃德·谢伦伯格走私毒品上诉一案，二审驳回上诉，维持原判，以走私毒品罪判处死刑。加拿大驻华大使鲍达民(Dominic Barton)今天表示谴责并指加拿大仍然对中国任意使用死刑的情况深表关切。鲍达民呼吁宽大处理。另有消息说中国法院预计最早将于本周三对被拘留的加拿大人迈克尔·斯帕弗(Michael Spavor)案件作出裁决。

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据路透社今天报道称，辽宁省高级人民法院周二对加拿大籍被告人罗伯特·劳埃德·谢伦伯格(ROBERT LLOYD SCHELLENBERG)走私毒品上诉一案，二审驳回上诉，维持原判，以走私毒品罪判处死刑。

刊登在辽宁省高级人民法院的新闻稿称，辽宁省大连市中级人民法院认定，被告人谢伦伯格参与有组织的国际贩毒活动，伙同他人走私甲基苯丙胺222.035千克，其行为已构成走私毒品罪，以走私毒品罪判处其死刑，并处没收个人全部财产。

谢伦伯格对此不服并提出上诉。

路透社稍早报道称，周一援引一位直接知情的消息人士透露，中国法院预计最早将于本周三对被拘留的加拿大人迈克尔·斯帕弗(Michael Spavor)案件作出裁决。

路透社消息说，中国法院对一名被判走私毒品罪的加拿大人维持死刑判决，加拿大驻华大使鲍达民(Dominic Barton)今天表示谴责并呼吁宽大处理。鲍达民告诉记者，加拿大仍然对中国任意使用死刑的情况深表关切。

中国辽宁省高级人民法院周二对加拿大籍被告人罗伯特·劳埃德·谢伦伯格(ROBERT LLOYD SCHELLENBERG)走私毒品上诉一案，二审驳回上诉，维持原判，以走私毒品罪判处死刑。

鲍达民还说，中国宣布谢伦伯格的上诉结果时，加拿大正在审理华为高管孟晚舟的案件，这“不是巧合”。

据法新社说，谢伦柏格2018年间被中国指控走私毒品，原本被判处15年有期徒刑。但在同年12月1日孟晚舟案发生后，法院却在2019年1月改判死刑。

辽宁省高级人民法院判决指出，谢伦伯格不服辽宁省大连市中级人民法院一审判决，提出上诉。院方组成合议庭，公开开庭审理，认为一审认定的「事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法」，裁定维持原判。

院方声称，二审审理期间，法院「依法保障了上诉人谢伦伯格的辩护、使用本国语言参与诉讼等各项权利，听取了辩护人的辩护意见，并为其聘请了2名翻译」。