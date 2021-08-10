中国呼吁世界相信北京的气候承诺

在联合国气候专家（IPCC）的报告公布后，中国今天表示，世界必须对中国应对气候变化的承诺有信心。中国承诺在2030年前开始减少温室气体排放。中国因同时宣布重新开放煤矿以促进经济活动，引发国际社会质疑。法新社说，中国是世界上最大的污染国。

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据法新社今天发自北京的报道称，在联合国气候专家（IPCC）的报告公布后，北京周二表示，世界必须对中国应对气候变化的承诺 "有信心"。 中国是世界上最大的污染国，已承诺在2030年前开始减少温室气体排放，但同时宣布重新开放煤矿以促进经济活动。

据中国外交部在抄送给法新社的一份声明中说："国际社会应该对中国的气候行动的实施充满信心。中国外交部门补充说，"我们将忠实地履行我们的国际承诺。"

距离在格拉斯哥举行的COP26气候大会还有不到三个月的时间，联合国气候专家周一发表报告敲响了警钟：人类对气候变化负有 "无可争辩的 "责任，如果想要限制损害，人类别无选择，只能大幅减少温室气体排放。

法新社说，中国国家主席习近平在4月庄严宣布，中国将严格控制其燃煤电厂项目，并逐步减少煤炭消费。

煤炭是一种特别污染的能源。

但是中国强大的规划机构上周为15个煤矿的重启开放了绿灯，这些煤矿每年将供应约4400万吨煤炭。而此前，中国已经批准了其它38个煤矿的重新启动。

据该报道，随着中国和世界其他地方的经济复苏，中国正面临电力短缺。