中国怒怼立陶宛欲设台湾办事处 官方学者威胁不排除断交 立陶宛只回应遗憾

中国外交部10日下午宣布,决定召回中国驻立陶宛大使,并要求立政府召回中国大使。《环球时报》引述多名中欧关系学者分析,撤回大使的举动在中国外交史上非常少见,说明立陶宛已触犯到中国的核心利益,若未来立陶宛仍继续其挑战中国的举动,不排除走到两国断交的局面。分析人士同时认为,预计欧盟短期难就立陶宛一事上形成统一立场。针对中国显示强硬威胁,立陶宛外交部回应指“对中国此举感到遗憾”,但强调“决心发展与台湾的互惠关系”。

据中国时报今天引述中国大陆国关学者称,如果立陶宛继续挑战中国核心利益,未来双方不排除断交。据中国外交部在声明中指出,做出召回中国驻立陶宛大使这一决定的原因是:“立陶宛政府不顾中方反复交涉、晓以利害,宣布允许台湾当局以台湾名义设立代表处”。

中国社会科学院欧洲研究所中东欧研究室主任刘作奎观察,从外交上来讲,撤回大使是严重程度很高的一种行动,仅次于断交。很显然,中国对立陶宛近期的行为予以了力度极大的反击。

刘作奎表示,立陶宛允许民进党当局以“台湾”名义设立“代表处”,比此前捷克议员访问台湾还要更严重,因为议员不能代表政府行为,而立陶宛这次则是毫无疑问的政府行为,因此,中方的反击力度在意料之中。

中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建指出,立陶宛在台湾问题上触犯到的是中国的核心利益,已直接影响到两国关系的政治基础,中方召回大使的举动意在向立方传递“绝不接受”的明确态度。这一举动在中国外交的历史上非常少见,也说明两国关系已遇到严重挫折。

该报道说,公开资料显示,中国上一次召回驻外大使还要追溯到1995年,当时因美国政府允许李登辉总统访美,行程中有一站是赴母校康乃尔大学发表演说,中方当时召回了时任驻美大使李道豫。

中国撤回驻立陶宛大使的举动是否应被放在中欧关系的大“背景板”上审视?崔洪建认为,中立关系的变化和当前中欧关系遇到的困难与挑战有一定联系,但同时应注意到的是,中立关系也体现出诸多和中国与大多数欧洲国家关系不一样的地方。

他进一步解释,立陶宛近期对华态度的变化,最主要的原因是其国内政治变化与国际地缘变化产生“共振”——即立陶宛新政府在执政后对地缘政治的判断发生变化,再加上拜登政府上台后对其施加的影响。因此,立陶宛在对外政策的坚定性上一向表现较差。

在互相召回大使后,中立关系和中欧关系会朝什么方向发展?刘作奎认为,倘若接下来立陶宛仍不断绝与台湾当局往来,中国和立陶宛的关系就很难出现改善的迹象。而此前立陶宛并未有什么降低分歧的举措,反而试图升级事态,假如这样的行为越来越多,未来不排除两国断交的可能。

专注于台海关系的复旦大学教授信强表示,中方召回驻立陶宛大使的举动除考虑中立双边关系情况外,也有警告其他一些国家不要错判形势、步立陶宛后尘的意味,同时也是对美国政府的一次表态。

至于欧盟的反应,崔洪建表示,尽管欧盟一贯强调外交一致性,但在此事上可能会出现分化。一方面部分国家可能会对立陶宛表达某种支持,但其他国家则不会认同在涉台问题上采用立陶宛的方式,预计欧盟不会在短期内就此事形成统一立场。

据苹果日报今天报道称,立陶宛誓言“决心与台湾发展互惠关系”,冷回中国呛召回大使“感到遗憾”。

台湾外交部7月宣布将在立陶宛设立“驻立陶宛台湾代表处”,将是台湾在欧洲第一个以台湾为名的代表处。对此,中国大感不满,中国外交部网站周二(10日)表示,中国决定召回中国驻立陶宛大使,并要求立政府召回驻中国大使。对此,立陶宛外交部回应指“对中国此举感到遗憾”,但强调“决心发展与台湾的互惠关系”。

法新社10日消息说,在中国就台湾设处一事要求立陶宛召回驻中国大使,立陶宛外交部回应表示“对中国此举感到遗憾”。

立陶宛在声明中指出,“我方尊重‘一个中国’原则,但(立陶宛)决定要与台湾发表互惠关系”。(While respecting the principle of one China, (Lithuania) is determined to develop mutually beneficial relations with Taiwan)

据该报说,立陶宛外交部长蓝斯柏吉斯(Gabrielius Landsbergis)向路透社说:“正在思考下一步。”蓝斯柏吉斯接着又说:“我们已接收到很明显的讯息,但我们也已表明我们自己的讯息,立陶宛将维持其政策,因为我们奉行的不只是立陶宛的政策,也是许多欧洲国家的政策。”