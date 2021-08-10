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中国网喊追究并制裁巴西足球队

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巴西足球队2021年8月7日东京奥运夺得足球金牌领奖把中国赞助匹克球衣绑在腰间引来中国网民批评。
巴西足球队2021年8月7日东京奥运夺得足球金牌领奖把中国赞助匹克球衣绑在腰间引来中国网民批评。 © 网络照片
作者： 小山
26 分钟

中国网上今天呼喊追究并制裁巴西足球队，因为东京奥运男足金牌战巴西获胜夺金赛后领奖时，巴西队没有穿着赞助商中国品牌“匹克”的领奖服领奖，仅把“匹克”绑在腰上。中国网上批评说这丢了中国的国家尊严。

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据中央社今天报道称，巴西男足不穿匹克穿Nike，惹中国网友喊追究。

东京奥运男足金牌战于7日举行，赛后领奖时，夺冠的巴西队没有穿着赞助商中国品牌“匹克”的领奖服领奖，仅把领奖服绑在腰上。中国大批网友对此相当不满，认为这丢了国家的尊严。

报道引述香港01消息称，依照规定，运动员领奖时都要穿着代表团的领奖服上台接受奖牌，这届奥运，巴西男足的领奖服由中国品牌“匹克”赞助。但领奖时巴西男足队员仅穿着比赛时的Nike球衣以及匹克长裤，将匹克上衣绑在了腰上。

巴西男足的举动引发大批中国网友不满，纷纷表示“匹克如不追究，丢的是国家的尊严”、“很明显是有意为之，一定要追究违约责任”。有网友建议“以后中国赞助商不要和巴西运动员合作了，就该把他们拉进黑名单”、“没有契约精神的国家永远别给他们赞助。”

该报道称，据匹克8日发布声明表示，他们尊重巴西足球队对比赛装备的选择及现有赞助商权益，但是根据匹克与巴西奥委会协议，所有运动员须统一著匹克全套装备领奖，不得出现其他品牌。声明又称，很遗憾，巴西男足在领奖时刻做出这一违规举动，违反了国际奥委会对于领奖装备只能出现一家的准则，而且并未在赛前与匹克进行任何沟通。目前匹克已就此事透过巴西奥委会交涉。

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