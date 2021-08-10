中国网喊追究并制裁巴西足球队

中国网上今天呼喊追究并制裁巴西足球队，因为东京奥运男足金牌战巴西获胜夺金赛后领奖时，巴西队没有穿着赞助商中国品牌“匹克”的领奖服领奖，仅把“匹克”绑在腰上。中国网上批评说这丢了中国的国家尊严。

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据中央社今天报道称，巴西男足不穿匹克穿Nike，惹中国网友喊追究。

东京奥运男足金牌战于7日举行，赛后领奖时，夺冠的巴西队没有穿着赞助商中国品牌“匹克”的领奖服领奖，仅把领奖服绑在腰上。中国大批网友对此相当不满，认为这丢了国家的尊严。

报道引述香港01消息称，依照规定，运动员领奖时都要穿着代表团的领奖服上台接受奖牌，这届奥运，巴西男足的领奖服由中国品牌“匹克”赞助。但领奖时巴西男足队员仅穿着比赛时的Nike球衣以及匹克长裤，将匹克上衣绑在了腰上。

巴西男足的举动引发大批中国网友不满，纷纷表示“匹克如不追究，丢的是国家的尊严”、“很明显是有意为之，一定要追究违约责任”。有网友建议“以后中国赞助商不要和巴西运动员合作了，就该把他们拉进黑名单”、“没有契约精神的国家永远别给他们赞助。”

该报道称，据匹克8日发布声明表示，他们尊重巴西足球队对比赛装备的选择及现有赞助商权益，但是根据匹克与巴西奥委会协议，所有运动员须统一著匹克全套装备领奖，不得出现其他品牌。声明又称，很遗憾，巴西男足在领奖时刻做出这一违规举动，违反了国际奥委会对于领奖装备只能出现一家的准则，而且并未在赛前与匹克进行任何沟通。目前匹克已就此事透过巴西奥委会交涉。