中国高级别宣布召回驻立陶宛大使 也要求立国召回驻华大使

中国今天以升高级别的形式，宣布召回中国驻立陶宛大使，并要求立陶宛召回驻中国大使。中国指控立陶宛政府不顾中方“反复交涉、晓以利害”，宣布“允许台湾当局以‘台湾’名义设立代表处”。此举公然违背中立两国建交公报精神，严重损害“中国主权和领土完整”。中国尚且没有提及厉害制裁立陶宛细节。

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据中央社今天报道说，中国外交部今天以较高层级的“发言人”名义发表书面谈话，宣布召回中国驻立陶宛大使，并要求立陶宛召回驻中国大使。理由是立国“允许台湾当局以‘台湾’名义设立代表处”。

据该报道解释，中国外交部若以华春莹、赵立坚等具名的发言人发表声明，多属一般层级的表态。若仅以不具名的“发言人”名义表态，则属较高层级的表态。而这一模式也是国台办等单位采用的模式。

据这项以“发言人”名义发表的“谈话”指出，近一段时间，立陶宛政府不顾中方“反复交涉、晓以利害”，宣布“允许台湾当局以‘台湾’名义设立代表处”。此举公然违背中立两国建交公报精神，严重损害“中国主权和领土完整”。这项谈话指出，中国政府对此表示坚决反对，决定召回中国驻立陶宛大使，并要求立陶宛政府召回驻中国大使。

谈话宣称，中方正告立方，世界上只有一个中国，“中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府”。“一个中国”原则是“公认的国际关系准则和国际社会普遍共识”，是中国与其他国家发展双边关系的政治基础。中国政府和人民“实现祖国统一的决心不可动摇，维护国家主权和领土完整的红线不容触碰”。

谈话说，中方敦促立方立即纠正“错误决定”，采取确实措施，消除恶劣影响，“不要在错误的道路上越走越远”。

中央社说，中国外交部书面谈话谈话最后并声称，“我们也正告台湾当局，台独是死路一条，图谋在国际上搞分裂活动绝对不会得逞”。