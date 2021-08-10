受刺警案通告影响 维他奶可能「转盈为亏」 盈利最差跌107%

因为员工梁健辉刺伤警员后自杀而向死者家属发出内部「慰问」通告的维他奶，事后遭中国内地网民抵制，该公司日前发出盈利警告，指中国不同销售渠道自7月起均发生产品下架，料对集团收入和盈利产生重大影响，预期截至9月底的半年，或会「转盈为亏」，盈利最差可大跌107%。受事件影响，维他奶股价昨(9日)日曾一度跌13.3%，收市报19.28元，仍跌10.1%，创3年低位；及至今早，股价回稳，中午收市时报19.38元。

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去年有以亿元计盈利的饮品集团「维他奶国际」，上周五(6日)发出声明，预计截至9月的上半年度中期业绩，最差会录得亏损5000万港元（下同，折合548万欧元），最好亦只有6000万盈利，较去年同期6.72亿元盈利大幅减少91%至107%。集团指出，是次跌幅主要由于本财政年度第二季的市场需求大幅下跌。当中提及，7月2日社交平台广泛流传一份包含「不恰当内容而且未经授权的内部备忘录」，导致中国消费者对集团构成负面影响，整个7月，中国「不同销售渠道均出现产品下架」，即使产品在「部份渠道」逐渐重新上架，但集团预计，销售损失将对收入和盈利产生重大影响。

香港著名豆奶饮品「维他奶」自1940年开始在港生产，其后扩展至中美等地，而自2016年起，中国的业务收益超越香港，截至本年3月底止，集团全年收入录得75.19亿元，其中66%来自中国，香港只占24.8%。在刺警案及生前，有证券公司预期，维他奶的中国内地收入将会按年大升，更预计至2024年财政年度，中国销售额将录得12.6%年均复合增长率。

事源7月1日，任职维他奶采购主任的梁健辉刺伤警员后自杀，其后网上流传一份集团的内部通告，指梁健辉在事件中「不幸逝世」，「向健辉的家人致以最深切的慰问」，并将提供协助。有关通告传出后，引发网民热议，多名中国艺人先后宣布终止与维他奶的合作或代言，部分销售点更将饮品下架。事后维他奶先后发出三份声明和信件澄清，指声明的措辞极之不当，且未经授权；而私自撰写和发布内部通告的员工，已遭解雇，并慰问受伤警员。