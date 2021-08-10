官媒和港府针对11日后 全港最大工会「教协」突解散 称看不到前景

全港最大单一行业工会的香港教育专业人员协会(教协)以退出其他组织和成立小组正面认识中国以响应中国官媒批评和香港教育局的「割席」后，仍不能阻止建制派的批评，教协今(10日)天宣布解散，结束48年为教师争取权益的工作。会长冯伟华形容，决定是「突然……无奈、艰难和痛心」，并称，但这是基于对全盘环境及形势的分析，压力仍大，情况恶劣，看不到前景，遂决定解散。

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宣布全面终止与教协工作关系的教育局不评论事件，曾被香港建制派传媒针对的香港职工会联盟和香港记者协会均表示，会继续紧守岗位，不会退缩。但职工盟承认，有近十万名会员的教协遭穷追猛打下被迫解散，既对教师权益造成极大伤害，亦反映公民社会的自由不断收缩，社会弥漫恐慌气氛，令工运备受打击。

教协会长冯伟华今(10日)午率领全体理事会宣布解散的决定，指这个最终决定是昨晚经理事会一致通过，以及监事支持下作出，但他一直不愿交代自上周宣布成立「中国历史文化工作组」来「推动教师正面认识中国历史、国情和文化，以培养学生的家国情怀」后，收到什么信息，令该会认为必须解散，他只是说，近年社会和政治环境急剧变化，教协承受巨大压力和面对严峻的危机，曾戮力寻求继续运作的方法，但过去一周，形势并无改善，仍有「四方八面」的批评，压力仍然大，觉得上周的努力没有用处，全面评估后，认为情况仍然恶劣，看不到前景，因此近日作出决定。

教协会实时启动解散的程序，包括释数出售超级市场的货品、卖楼、尽快完成现有的权益及投诉个案，以较优渥的条件遣散200名员工后，不迟于今年年底完成所有程序。有关工作完成后，会员资料将全部销毁。

中国新华社官网于7月31日凌晨上载以《香港教育要正本清源 必须铲除”教协”这颗毒癗》为题的记者评论，狠批教协，《人民日报》同时发表相类评论；香港教育局同日傍晚发表声明，宣布全面终止与教协的工作关系；教协以温和言辞响应，其后不单声言专注教育专业，更陆续退出支联会、职工盟及全球惟一教师工会联盟的国际教育组织(Education International)，又成立小组教导正面认识中国，但教育局长杨润雄上周向全港教师发信，让教师思考教协是否代表他们；而中国侨联副主席卢文端昨(9日)天更在《明报》撰文评论教协表现时说，指北京处理「修例风波」着眼于「大乱之后实现大治」，必须全面铲除动乱之源，除恶务尽；而教育安全事关国家安全，处置教协的行动不会只停留于「终止工作关系」，除恶范围也不会只限于教协，不能对违法者网开一面。