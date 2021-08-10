山东号航母大阵势南海军演称显示对抗美国及其盟国挑战

解放军于南海大范围海域举行的军演周二（10日）踏入最后一日，有台媒引用欧洲衞星图片显示，参与这次军演的舰艇除第一艘国产航母山东舰之外，还包括一艘075型两栖攻击舰、3艘055大型导弹驱逐舰及近30艘各型舰艇，规模之大、火力之强历来罕见，摆出足以跟美英及其盟友抗衡的演习规模。

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据东网今天报道称，解放军南海演习规模前所未见，意在抗衡美英及盟友。

根据欧洲哨兵二号（Sentinel 2）衞星于上周六（7日）拍摄的画面，显示在解放军划定的演习区内集结大量舰艇，当中包括山东舰、海南号075型两栖攻击舰。它们是南海舰队中最大吨位的主战舰艇，再加上火力强大的055型导弹驱逐舰、052型导弹驱逐舰及其他类型舰艇。

根据已公开资料，目前已服役的055型导弹驱逐舰共有3艘，其中配置于南海舰队的是大连舰，在北海舰队服役的是南昌舰与拉萨舰。分析指参与这次演习的除了大连舰外，其余2艘可能并非来自北海舰队的拉萨舰与南昌舰，而是尚未公开露面、计划编配到南海舰队的鞍山舰和延安舰。

东网说，早在8艘055型导弹驱逐舰陆续开建之际，已传出4艘将分别于北海舰队与南海舰队服役。按目前需求来看，南海形势更为严峻，故提早将火力强大的作战主力优先配置于南海舰队是合理选项。