彭博社称：孟晚舟逃脱引渡的几率仅有1%

中国华为公司首席财务官孟晚舟被要求引渡至美国的案件，目前正在加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院进行最后一轮审理，预料法官秋季将做出裁决。彭博社回顾加拿大引渡案审判的历史数据，称孟晚舟逃脱引渡的几率仅有1%。

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彭博社报导称，在这一轮听证会上，孟晚舟的律师试图说服加拿大法官，美国从加拿大引渡孟晚舟的请求存在严重缺陷，孟晚舟的权利遭到侵犯，她应该被释放。

不过，彭博社分析，如果参照历史，孟晚舟律师的诉求将会是非常艰难的。根据加拿大司法部的数据，在2008年以来收到的798份美国引渡请求中，加拿大只拒绝或放弃指控8份。其中，美国撤回了40起诉讼。

加拿大引渡法专家和刑事律师博廷（Gary Botting）认为，孟晚舟如果胜诉，将极其引人瞩目，因为这非常罕见；如果孟晚舟败诉，将证明美国有权追究被告、犯罪发生地点和受害者与美国没有关系的案件。他说“无论如何，这都将成为一个先例。”

此轮引渡案审理的是引渡程序是否合法，对于被引渡人是否犯罪法官无权作出判决。因此，加拿大的法官不能给孟晚舟定罪，只是判决是否准予引渡。

如果判决结果是准予引渡，那么案件将转交加拿大司法部长兼总检察长来完成引渡程序。若司法部长决定完成引渡程序，外界普遍预测，孟晚舟的律师会提起上诉。届时，案件进入上诉阶段，将会持续较长的时间，可能会持续数年之久。若法官或者司法部长决定终止引渡程序，被引渡人孟晚舟能立刻获得自由。

孟晚舟引渡案从温哥华时间8月4日开始，最后一轮听证会将持续到8月20日。不列颠哥伦比亚省最高法院副首席大法官霍姆斯（Heather Holmes）将就此案作出裁决。