拜登与菅义伟通电话祝贺东京奥运会成功举办

8月10日，日本首相菅义伟与美国总统拜登举行电话会谈，菅义伟在会谈后向记者们透露：拜登总统祝贺东京奥运会取得了成功。

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曾来东京参加奥运会开幕式的吉尔夫人也参加了电话会谈。

菅义伟首相说：“拜登总统和吉尔夫人对东京奥运会取得了圆满成功，向日本国、日本政府和日本人民表示衷心的祝贺。”

电话会谈中，菅义伟首相对拜登总统表示感谢，感谢美国在这次奥运会中给予的合作和支持，使日本作为东道主国成功地履行了自己的责任”

此外，两国领导人重申将继续密切合作，加强日美同盟，以实现“自由开放的印度洋和太平洋”。

菅义伟首相再次恳请拜登为把将在24日开幕的残奥会办成安心、安全的盛会给予合作。

对此拜登总统回应说：“我要大力给予支持。”

菅义伟再次对吉尔夫人出席东京奥运会开幕式表示感谢。

7月23日，日本天皇在出任名誉总裁的东京奥运会开幕式前，在皇宫宫殿会见了2024年巴黎奥运会主办国法国总统马克龙、美国拜登总统夫人吉尔等来自各国的12位领导人，互致问候。

吉尔夫人在7月24日会见了菅义伟首相。她在日本滞留不到40小时。