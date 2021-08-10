灌女员工喝白酒 阿里巴巴开除被指控涉案高管

阿里巴巴一名女员工对上司的性侵指控在中国社交媒体上引起大量转发和关注。据阿里巴巴集团控股有限公司首席执行官张勇(Daniel Zhang)发给公司员工的一份公告，该公司被员工指控性侵的经理已被开除，另外两名员工引咎辞职，其中包括一名高管。

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据华尔街日报今天报道说，阿里巴巴开除被指控性侵的管理人员。

在阿里巴巴一名女员工对上司的性侵发表公开指控。这份长达11页的指控在中国社交媒体上被大量转发，引起内部员工和公众对阿里巴巴处理此事方式的不满。这位女性还指控几名阿里巴巴的管理人员在她报告此事并要求开除王成文时对此事处理不当。她的姓名未公开。

周一上午，张勇的内部公告先是发给了阿里巴巴的员工，随后由公司公布。公告称，被指控的经理承认与该名控告者在她酒醉状态下有“过度亲密行为”，违反了公司政策。公告称，他已经被辞退，永不录用。

张勇表示，阿里巴巴同城零售事业群总裁李永和与事业群HRG徐昆已经引咎辞职，并对该事件的处理方式负有一定责任。此前王成文与他的指控者在该事业群共事。张勇表示，阿里巴巴集团首席人力资源官童文红受到记过处分。

阿里巴巴饭局性侵案，警方已经开始调查搜证。据联合早报今天引述中国官方媒体消息说，在事发饭店，阿里员工当晚七八人喝了四五瓶白酒。据“阿里女员工称被灌酒猥亵”一事的事发饭店透露，当时包间只有一位女士，七八个人喝了四五瓶白酒。

据《新京报》报道，记者8月10日对话女子周某当日就餐的渔家灯火饭店工作人员。周某用餐包间里无监控。据事发当日值班人员回忆，该女子在包间已处于醉酒状态，“包间只有一位女士，他们七八个人喝了四五瓶白酒”。

事发后，济南市公安局槐荫分局张庄派出所民警曾到店内调查取证。上述店员说：“警察之前就来过，这两天又来查我们店里的一些安全设施。”目前饭店很重视该事件，正在全力配合警方调查取证，相关工作人员也曾到张庄派出所接受调查。“至于是否发生灌酒和猥亵情况，需咨询警方。”

记者联系张庄派出所，工作人员表示，事件仍在调查中，不方便透露。

阿里巴巴女员工8月7日在自述中透露，7月27日，她到山东济南出差，开完会后与领导、商家共同吃饭。吃饭期间，她被领导灌醉，在饭桌上遭到商家的猥亵，并被带到另一个无人的包间。