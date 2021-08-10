就南中国海交锋

美国在联合国就南海问题对中国提出谴责

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Les revendications chinoises ont été rejetées en 2016 par la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, qui avait été saisie par les Philippines
Les revendications chinoises ont été rejetées en 2016 par la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, qui avait été saisie par les Philippines © Peng/AP/SIPA
作者： 法广
31 分钟

中美两国日前在联合国安理会会议就南海问题再次交锋，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）不点名批评中国的“霸凌行为”，中国驻联合国常驻副代表戴兵就批评称，美国公开在南海地区国家之间“挑拨离间”，是对南海稳定“最大的威胁”。

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联合国安理会8月9日召开海上安全问题公开会，会议期间布林肯发声警告，如果任何海域爆发冲突，对全球经贸和安全局势将会有“严重的全球性后果”，这包括南中国海。 “如果一个国家忽视规则却不需要面对后果，就会助长有罪不罚，也令所有地区变得更加不稳定。”

 

布林肯发言期间没有提及中国，却引起出席会议的中国代表反驳。戴兵在发言期间指布林肯提到南海问题，中方“坚决反对”，又指美国没有加入《联合国海洋公约》，形容美方“在海洋问题上毫无可信度”。

这次会议由目前是安理会轮任主席的印度提出，由印度总理莫迪主持，除了五个常任理事国和印度外，其他非常任理事国都有出席，包括肯尼亚、越南、爱尔兰和爱沙尼亚等。

但除了中国和美国外，其他国家发言时都没有直接提到南海问题。其中，莫迪透过视像会议发表讲话时指，海洋贸易面对气候变化、海盗等问题，许多国家同时又有主权争议，他呼吁所有国家要合作建构互相合作的框架。

俄罗斯总统普京发言时也提到各国需要加强合作，应付海盗问题。他又回应莫迪的讲话，指各国需要加强合作，才能在这方面达到有意义的成果。

越南总理范明政称海上安全是全球性问题，需要全球性解决方案；他同时强调多方合作，才能打击海盗行为，保障海上经贸安全。他又指越南将会与中国和东盟国家一起，全面和有效地执行《联合国海洋公约》的规定。

中美两国多次就南海问题互相指责，美国军舰过去驶经南海时，北京就批评美方侵犯中国主权，而美国往往就指行动是保护国际社会在这个地区的航行自由。

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