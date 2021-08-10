美国在联合国就南海问题对中国提出谴责

中美两国日前在联合国安理会会议就南海问题再次交锋，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）不点名批评中国的“霸凌行为”，中国驻联合国常驻副代表戴兵就批评称，美国公开在南海地区国家之间“挑拨离间”，是对南海稳定“最大的威胁”。

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联合国安理会8月9日召开海上安全问题公开会，会议期间布林肯发声警告，如果任何海域爆发冲突，对全球经贸和安全局势将会有“严重的全球性后果”，这包括南中国海。 “如果一个国家忽视规则却不需要面对后果，就会助长有罪不罚，也令所有地区变得更加不稳定。”

布林肯发言期间没有提及中国，却引起出席会议的中国代表反驳。戴兵在发言期间指布林肯提到南海问题，中方“坚决反对”，又指美国没有加入《联合国海洋公约》，形容美方“在海洋问题上毫无可信度”。

这次会议由目前是安理会轮任主席的印度提出，由印度总理莫迪主持，除了五个常任理事国和印度外，其他非常任理事国都有出席，包括肯尼亚、越南、爱尔兰和爱沙尼亚等。

但除了中国和美国外，其他国家发言时都没有直接提到南海问题。其中，莫迪透过视像会议发表讲话时指，海洋贸易面对气候变化、海盗等问题，许多国家同时又有主权争议，他呼吁所有国家要合作建构互相合作的框架。

俄罗斯总统普京发言时也提到各国需要加强合作，应付海盗问题。他又回应莫迪的讲话，指各国需要加强合作，才能在这方面达到有意义的成果。

越南总理范明政称海上安全是全球性问题，需要全球性解决方案；他同时强调多方合作，才能打击海盗行为，保障海上经贸安全。他又指越南将会与中国和东盟国家一起，全面和有效地执行《联合国海洋公约》的规定。

中美两国多次就南海问题互相指责，美国军舰过去驶经南海时，北京就批评美方侵犯中国主权，而美国往往就指行动是保护国际社会在这个地区的航行自由。