美国就中国强制劳动问题加大对美企的施压力度促撤

美国国会议员和拜登政府官员正在加大对美国企业的施压力度，要求他们停止从中国西部的新疆地区进口商品；中国政府被指控在这一地区使用强制劳动，相关议题已经在美中双边贸易日程上占据重要地位。

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据华尔街日报今天报道称，美国就中国强制劳动问题加大对美企的施压力度。拜登政府正对对华贸易政策进行全面评估。虽然新计划还没有揭晓，但多名美国政府官员最近几周就已明确，针对强迫劳动问题与中国政府展开对抗是其贸易战略的一个关键组成部分。

美国国会议员和拜登政府官员正在加大对美国企业的施压力度，要求他们停止从中国西部的新疆地区进口商品；中国政府被指控在这一地区使用强制劳动，相关议题已经在美中双边贸易日程上占据重要地位。

西方官员称，中国政府在新疆地区强制维吾尔人和其他穆斯林少数民族从事劳动。但这种说法遭北京方面的强烈反对。新疆是全球最大的棉花以及太阳能电池板原材料的生产地。1月份以来美国实际上已经禁止了进口新疆产的棉花和西红柿产品，对一些太阳能材料采购行为的惩罚措施也于6月份实施。

该报道称，美国还在准备更加严厉的限制措施。预计国会将在今年晚些时候通过立法，禁止进口所有新疆产品，除非进口商能够证明他们进口的商品与强制劳动无关，而要证明这一点并非易事。