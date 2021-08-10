蔡英文：台湾绝不接受一国两制也不在未来选项中

日本杂志「文艺春秋」今天刊出对台湾总统蔡英文的专访，台湾总统府也同步发出了新闻稿。蔡英文在访谈中指出，近年来中国在亚太区域显露出极大的企图心，为地区和平稳定带来不确定因素，日本、美国等国家讨论台湾海峡，表达关切，对持续扩张军事的中国其实是送出一个「信号」。

广告 继续浏览后续

谈到中国以武力为后盾的霸权主义时，蔡英文重申台湾的一贯立场「遇到压力不屈服，得到支持不冒进」。她说，民主、自由与人权是普世共通的价值，共同呼吁北京当局，停止对香港与维吾尔族的压迫；包括日本在内的民主国家阵营，为了守护民主的价值，应团结合作。

对于中国试图以「一国两制」统一台湾，蔡英文明确的说「No」。她说，现在的香港已证明「一国两制」不可行，北京当局的发言难以令人信赖，台湾绝对不接受「一国两制」，也不在未来的选项中。

今年4月日美领袖峰会的联合声明纳入了「日美两国强调台湾海峡和平与稳定重要性」的内容。蔡英文对此表达感谢，并表示，破坏台湾海峡现状的并不是台湾。

蔡英文说，台湾海峡的和平与稳定并非仅攸关台湾的利益，为「自由开放印太区域」的各国，台湾也得以扮演重要的关键角色。她说，为了对印太地区国家的和平与繁荣做出贡献，今后将会与理念相同的国家持续进行沟通与交流。

她指出，中国在进行各种决策时，应该会考虑国际社会的动向。主要的先进各国对台湾关心的程度越高，合作的程度越强，中国在包含军事活动等政策决定上，就不得不更加慎重。

被问到与中国相比，台湾的国防预算并未充分增加，与中国的军力差距扩大。蔡英文表示，台湾的做法是将资源集中在提升不对称作战能力、提高国防自主上。例如包含自主开发精准武器、或是机动性高的武器。

她并说，与周边国家的合作与对话也不可或缺。希望在东亚区域中，能早日构筑安全事务的对话机制，因为台湾愿承担守护区域和平的责任。

另外蔡英文也提到，与中国间必须维持某种程度的经济关系，但在安全事务上却抱持不安。这点台湾比其他国家遭遇更大的考验。

她说，虽然现在台湾有许多企业在中国有生产据点，但未来台湾将摆脱对中国制品、零件、软件的高度依赖，要让贸易伙伴与投资地点更多元化布局。除日本与美国外，与东协、澳洲、纽西兰、印度等国，都希望能建立起贸易与投资关系。这虽是以往所未曾有的挑战，但对台湾而言，将会在经济领域上获得很大的机会。