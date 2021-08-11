一架波音737 MAX测试飞机今从中国起飞试飞了 波音鼓起希望

一架波音737 MAX测试飞机周三从中国起飞，在上海周边飞行，这是自两年多前发生两起致命事故后中国禁止该机型以来的第一次。在飞行测试之后，中国的监管机构预计将发布一份飞机评估报告，并在飞行员培训开始之前将其公布出来征求意见。路透社说，波音737 MAX飞机在中国仍处于停飞状态，华盛顿和北京之间的贸易紧张关系已经导致销售中断多年，不过波音执行长Dave Calhoun上个月表示，他仍然预计737 MAX将在年底前获得批准。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道说，一架波音BA.N737MAX测试飞机周三在中国起飞，这家美国飞机制造商希望结束该机型在中国这个关键旅行市场近两年半的监管停飞。

据航班追踪网站Flightradar24显示，一架737 MAX 7测试飞机于当地时间上午9:24(0124GMT)从上海浦东国际机场起飞，没有列出目的地，朝东南方飞行。

这趟航程并没有获得完整追踪，但中国航空博客上的照片显示，它降落在南方约150公里(80海里)的舟山普陀山机场。业内人士告诉路透社说，这是预期中的目的地。

波音公司在舟山有一个737 MAX的工厂，负责安装内饰和喷涂机身图案。

737 MAX测试飞机上周离开西雅图，在檀香山和关岛加油后于8月7日抵达上海。据路透社上周说，如果一切顺利，它将于8月11日在中国进行首次试飞。波音表示，随着该机型的验证程序完成，该公司正持续与全球监管机构合作，但不愿针对在中国的试飞发表评论。

一位不愿透露姓名的知情人士称，在飞行测试之后，中国的监管机构预计将发布一份飞机评估报告，并在飞行员培训开始之前将其公布出来征求意见。

波音737 MAX飞机在中国仍处于停飞状态，华盛顿和北京之间的贸易紧张关系已经导致销售中断多年，不过波音执行长Dave Calhoun上个月表示，他仍然预计737 MAX将在年底前获得批准。

据法新社指出，一架波音737 MAX测试飞机周三从中国起飞，在上海周边飞行，这是自两年多前发生两起致命事故后中国禁止该机型以来的第一次。自去年年底以来，这架飞机被允许在美国和欧洲再次飞行，但仍需要由中国航空运输监管机构（CAAC）重新认证才能在中国飞行。

该报道称，这一决定是美国飞机制造商热切期待的，该公司将向中国公司交付约100架飞机。

据专业网站FlightRadar24和RadarBox报道，这架波音737 MAX于上午9点24分（格林尼治标准时间1点24分）从上海-浦东国际机场起飞。这架注册为N7201S的飞机飞行了 "近两个小时"，然后降落在舟山，该市的机场说。舟山是一个群岛，距离上海约140公里。中国航空运输监管机构（CAAC）没有立即回应提供更多信息的请求。上海浦东机场说它没有关于 "非商业航班 "的信息。

最近几天，专业媒体曾报道一架波音737 MAX于周六抵达上海进行试飞。

在几个月内发生两起事故导致346人死亡后，中国是世界上第一个在2019年3月命令其航空公司出于安全原因暂停737 MAX航班的国家。

在禁令的前一天，一架由埃塞俄比亚航空公司运营的这种型号的飞机在从亚的斯亚贝巴起飞后不久坠毁。这场灾难造成157人死亡。此前仅五个多月，在另一场737 MAX在印度尼西亚坠毁的事故中，189人空难死亡。

在被停飞20个月后，该飞机于11月被允许在美国再次飞行。随后，在对导致这两起事故的飞行控制软件进行了修改，并对飞行员进行了重新培训后，它被允许在世界大部分地区再次飞行。

法新社说，中国坚持其禁令，并解释说中国没有重新授权737 MAX飞行的 "时间表"。