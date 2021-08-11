东京奥运会：中国未拿奖牌省份挨批

中国浙江省体育局近日大肆庆祝，因为该省运动员在东京奥运拿下7金2银1铜的历来最佳成绩。其中，拿下今年东奥第一面，也是中国第一面金牌的射击选手杨倩，就是浙江人。但安徽省今年派出8名运动员参赛，却一面未得，被官媒点名有关部门应反思。

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据中央社今天报道说，在刚刚结束的东京奥运会上，中国东京奥运代表团一共获得38金32银18铜，在奖牌排行榜上仅次于美国，名列第二。中国不只在国际上比较奥运金牌数，国内各省份间的较劲也没有停过，多省大肆宣传自家运动员夺金。但安徽省今年派出8名运动员参赛，却一面未得，被官媒点名有关部门应反思。

随着奥运落幕、选手陆续归国，国际竞争暂告一段落，然而中国内部省份的比较与竞争，开启了另一个战场。

该报道引述新华网、澎湃新闻等陆媒消息，浙江省体育局近日大肆庆祝，该省运动员一共拿下7金2银1铜的成绩，创下浙江省代表团在奥运史上最好成绩。其中，拿下今年东京奥运第一面，也是中国奥运代表团本届赛事第一面金牌的射击选手杨倩，就是浙江人；上海市则宣布，上海的选手一共囊括5金4银2铜的佳绩。此外，包含河南省、山东省、江西省等，官方都作出类似的宣告。

然而在这一波庆祝声浪当中，安徽省却显得静默。据消息指出，安徽省今年共派出8名运动员参加东京奥运，然而最终一面奖牌都没有拿到。

官媒人民网11日发表评论称，每一位运动员都渴望奖牌、憧憬荣光。他们在赛场上挥洒汗水，奋力拼搏的精神，已经很好地诠释了奥运精神，站上奥运赛场已经是一种成功，不应苛责运动员。不过评论话锋一转指出，本届奥运中国摘下88面奖牌，而安徽省运动员不但没拿到金牌，甚至一面奖牌都没有。这样的成绩与近年来安徽经济社会蓬勃向上的发展情形不符。安徽省相关单位，特别是安徽的体育行政管理部门应“好好反思”。

据人民网指出，在1984年洛杉矶奥运为中国夺得第一面金牌的许海峰，祖籍就是安徽，代表安徽的体育事业曾创造辉煌。对比今年的成绩，令人尴尬。“这次的成绩无疑敲响了警钟，提醒著安徽体育行政部门，是时候奋起直追了。”

据中央社说，安徽省运动员今年奥运虽然没有奖牌开张，但安徽在选手训练上有所贡献。据安庆日报报导，包含中国举重代表队、击剑代表队在内的多个代表队，在东京奥运之前都曾来到安徽的石关国家体育训练基地集训。在今年奥运赛场上，包含侯志慧、谌利军、吕小军等举重选手都顺利夺下金牌。