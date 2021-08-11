中国官媒涉嫌造假瑞士生物学家指控美国打压世卫组织 瑞士使馆罕见澄清查无此人

日前8月初左右，中国官媒《新华网》、《人民网》、《中新网》、《环球网》纷纷转载“瑞士生物学家爱德华兹（Wilson Edwards）”在脸书的文章，声称中国实验室泄漏病毒“极不可能”，担心世卫组织的科学判断缺乏独立性，恐沦为美国的政治工具。瑞士驻中国大使馆周二澄清，瑞士没有爱德华兹（Wilson Edwards）这个人，是错误的新闻。有消息说，中国网络已充斥自家网民对官方媒体造假的批评谴责，但上述文章以及网络批评的帖文已经迅速下架屏蔽。

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据自由时报今天报道说，糗大了！中官媒指美国施压世卫专家，瑞士大使馆公开打脸。

美国共和党称握有大量证据显示新型冠状病毒病源自中国病毒研究所，以及世界卫生组织（WHO）提出在中国展开第2次溯源调查之际，中国官媒搬出一名“瑞士国际专家”来力挺中国观点，却被瑞士大使馆打脸，表示瑞士查无此人。

8月初左右，中国官媒《新华网》、《人民网》、《中新网》、《环球网》纷纷转载“瑞士生物学家爱德华兹（Wilson Edwards）”在脸书的文章，声称中国实验室泄漏病毒“极不可能”，担心世卫组织的科学判断缺乏独立性，恐沦为美国的政治工具。

据这名“瑞士国际专家”还说，有世界卫生组织消息人士和其他一些科学家告诉他，过去因为支持中国与世卫组织联合报告的结论，而遭到美国方面的施压与恐吓，美国正在试图诋毁参与第一阶段溯源研究科学家的资格，并试图推翻第一阶段溯源研究报告的结论。

该报道称，不过瑞士驻中国大使馆10日在官方微博公开声明说，“在过去几天，多家媒体发布了一名所谓瑞士生物学家的新闻，我们感谢大家对我们国家的关注，但瑞士驻华大使馆必须遗憾地指出，这是一条错误的新闻。”该声明提到，瑞士没有任何登记为“Wilson Edwards”的公民，在生物学界没有以该名字署名的学术文章，而且发表评论的脸书帐号在2021年7月24日才开通，至今仅有一条发文，帐户好友只有3位，该帐户可能不是为了网络社交而开设，“媒体和网友或许无意转发了这个新闻，我们恳请你立即删除并刊登更正声明。”

据自由时报，中国网民也借机吐槽官媒，“说你有就有，别不识抬举”、“杜撰一个科学家，被瑞士大使馆澄清查无此人。又扬名国际了”、“瑞士没有权对我国造谣说三道四”、“出口转内销？”、“我们看不到脸书哎 没法知道你说的真假”、“瑞士网民怎么不来微博冲了说乳瑞？”、“警惕拜登打Wilson Edwars牌”、“人民日报 二流媒体”。

还有网友解释，“Wilson Edwards”不太会有这种名字出现，“实在太糙了。威尔逊 爱德华兹，这是英语，瑞士是德、法、意的交汇处，怎么可能有这种名字？而且威尔逊和爱德华兹都是姓。这个就好比说有位中国专家叫做山本松下！”